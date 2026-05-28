Rio — O lateral-direito Paulo Henrique, do Vasco, voltou a treinar junto ao elenco nesta quinta-feira (28). Em fotos publicadas nas redes sociais do clube, o jogador aparece realizando atividades, após se recuperar de uma lesão no tornozelo direito.
O Cruz-Maltino havia divulgado um boletim nesta quarta-feira (27) afirmando que o atleta apresentava boa evolução clínica e iniciava a transição com a preparação física.
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