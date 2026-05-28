Paulo Henrique em treino nesta quinta-feira (28) - Matheus Lima / Vasco

Paulo Henrique em treino nesta quinta-feira (28)Matheus Lima / Vasco

Publicado 28/05/2026 18:25

Rio — O lateral-direito Paulo Henrique, do Vasco, voltou a treinar junto ao elenco nesta quinta-feira (28). Em fotos publicadas nas redes sociais do clube, o jogador aparece realizando atividades, após se recuperar de uma lesão no tornozelo direito.

O Cruz-Maltino havia divulgado um boletim nesta quarta-feira (27) afirmando que o atleta apresentava boa evolução clínica e iniciava a transição com a preparação física.

O defensor estava fora de combate desde o empate em 2 a 2 com o Paysandu, no último dia 13 de maio, há cerca de duas semanas, pela Copa do Brasil. Na ocasião, o jogador sofreu uma pancada na perna.



Paulo Henrique vira uma opção para o duelo contra o Atlético-MG, neste domingo (31), às 16h, pelo Campeonato Brasileiro.



No entanto, após a derrota para o Internacional, em 16 de maio, o técnico Renato Gaúcho havia dito que a chance do jogador volta antes da Copa do Mundo era "muito difícil".