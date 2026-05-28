Cuiabano em ação durante jogo do Vasco, em São Januário - Matheus Lima / Vasco

Cuiabano em ação durante jogo do Vasco, em São JanuárioMatheus Lima / Vasco

Publicado 28/05/2026 15:30

Rio - Recuperado de um edema na coxa esquerda, Cuiabano comentou sobre seu retorno nos gramados. Após a vitória do Vasco por 3 a 0 contra o Barracas Central , válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana na última quarta-feira (27), o lateral celebrou o momento e falou sobre a frustração da lesão em durante uma boa fase no clube.

"Não foi um momento tão fácil para mim, eu estava vindo e desempenhando um belo futebol, eu estava no melhor momento aqui no Vasco e aconteceu um imprevisto. Isso acontece com todos os jogadores, então agora estou voltando mais forte, estou muito feliz pela minha volta. O que eu puder estar fazendo para ajudar o Vasco, isso que importa e estou muito feliz também pelo grupo. O grupo está unido, então isso que é o mais importante", disse na zona mista após a vitória.



Na ocasião, o lateral começou como titular e chegou a atuar até os 25 minutos do segundo tempo, quando foi subsittuido para a entrada de Riquelme Avellar.

Cuiabano não entrava em campo desde o dia 26 de abril, quando o Vasco perdeu para o Corinthians por 1 a 0, em São Paulo. O jogador esteve perto de voltar aos gramados em outras partidas, mas acabou sendo preservado.

Contratado por empréstimo junto ao Nottingham Forest, Cuiabano chegou ao Vasco em fevereiro deste ano. No total, o lateral-esquerdo entrou em campo em 12 partidas, anotou um gol e deu quatro assistências com a camisa do Cruz-Maltino.

O próximo confronto da equipe será no próximo domingo (31) em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-MG. O duelo será às 16h, em São Januário.