Marca ocupará a região inferior das costas dos uniformes das equipes - Dikran Sahagian / Vasco

Marca ocupará a região inferior das costas dos uniformes das equipesDikran Sahagian / Vasco

Publicado 28/05/2026 13:26

Rio — O Vasco anunciou a Cremer, fabricante de produtos de primeiros socorros, como a nova patrocinadora do futebol feminino e da base do clube. A parceria será válida até 31 de dezembro de 2026 e foi anunciada nas redes sociais do clube.



A marca passará a ocupar a propriedade na região inferior das costas dos uniformes das equipes, começando já nesta quinta-feira (28), no jogo contra o América-MG, pela 3ª fase da Copa do Brasil Feminina.

No sub-16, a estreia vai acontecer neste sábado (30), pela Copa Rio, e no sub-17, na partida contra o Atlético-MG, pela 1ª rodada do Brasileirão da categoria, no domingo (31).

O diretor de Negócios da SAF do Vasco, João Vitor Assunção, celebrou o acordo. "O avanço comercial do Vasco também se traduz em direcionar investimentos para áreas que sustentam o longo prazo do nosso clube, como a base e o futebol feminino. Para nós, esse é um movimento muito importante, de crescer comercialmente sem perder de vista o olhar para quem constrói o nosso dia a dia", disse.