Brenner em cobrança de pênalti contra o Barracas - AFP

Brenner em cobrança de pênalti contra o BarracasAFP

Publicado 28/05/2026 18:20

Rio - Contratado como nome para ser titular do ataque do Vasco, Brenner, de 26 anos, ainda não conseguiu desabrochar no clube carioca. O Cruz-Maltino mostra preocupação com a situação do centroavante, mas crê que ele conseguirá dar a volta por cima na temporada.

"O Brenner, a gente precisa recuperar ele. É bom garoto, garoto que trabalha, não chegou à toa no grupo do Vasco. Tudo é confiança. Então hoje o jogo estava definido. Por que ele bateu o pênalti? Justamente pra ele readquirir essa confiança. Até porque o próprio torcedor pediu pra ele bater o pênalti pra ele fazer o gol e reconquistar a confiança. Infelizmente ele não fez o gol, mas faz parte", disse Renato Gaúcho.

A penalidade perdida contra o Barracas Central foi a segunda do atacante. A primeira foi na semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Na ocasião, o Vasco poderia fazer 2 a 0 e tomar a diante na luta por uma vaga na decisão.

O Vasco acertou a contratação de Brenner em janeiro. O atacante foi um pedido do ex-treinador Fernando Diniz. O valor desembolsado foi de 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões na época), em operação envolvendo a Udinese. No total, ele entrou em campo em 21 jogos, fez três gols e deu uma assistência. O centroavante tem contrato até o fim de 2029.