Reação dos torcedores logo após o primeiro gol do Vasco - Reprodução / ESPN

Reação dos torcedores logo após o primeiro gol do VascoReprodução / ESPN

Publicado 28/05/2026 16:45 | Atualizado 28/05/2026 16:47

Rio - Um grupo de torcedores do Vasco protagonizou um momento inusitado durante a vitória do time sobre o Barracas Central por 3 a 0 em São Januário, na noite de quarta-feira (27), pela Sul-Americana. Eles não comemoram o primeiro gol do Cruz-Maltino e tiveram reações que chamaram a atenção.

Alguns ficaram com os braços cruzados encarando a câmera, enquanto outros fizeram um sinal de negativo, com o dedão apontado para baixo. Um torcedor fez um gesto de 'não' com o dedo indicador. Nas redes sociais, o vídeo viralizou.

Vasco vai vencendo na Sul-Americana, mas seus torcedores se negaram a comemorar o gol pic.twitter.com/8rHD7phMZ4 — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) May 27, 2026



O Gigante da Colina chegou para a partida em meio a um momento de turbulência. Na segunda-feira (25), alguns membros de organizadas marcaram presença para realizar um protesto no CT Moacyr Barbosa , em Jacarepaguá, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. A manifestação ocorreu um dia depois da derrota para o Bragantino por 3 a 0 em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.

Naquela ocasião, o clima do ato foi bastante tenso e alguns jogadores como Marino Hinestroza, David e Carlos Cuesta foram cobrados em seus automóveis pelos torcedores que passaram no local.

Vasco na Sul-Americana

Com o resultado, o Gigante da Colina chegou aos dez pontos e se garantiu na segunda posição do Grupo G da Sul-Americana. Dessa forma, está classificado para a fase playoff da competição.