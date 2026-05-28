Reação dos torcedores logo após o primeiro gol do VascoReprodução / ESPN
Vasco vai vencendo na Sul-Americana, mas seus torcedores se negaram a comemorar o gol pic.twitter.com/8rHD7phMZ4— Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) May 27, 2026
Agora você pode ler esta notícia off-line
Reação dos torcedores logo após o primeiro gol do VascoReprodução / ESPN
Vasco vai vencendo na Sul-Americana, mas seus torcedores se negaram a comemorar o gol pic.twitter.com/8rHD7phMZ4— Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) May 27, 2026
Braços cruzados e sinal de negativo: vascaínos não comemoram gol, e vídeo viraliza
Cena aconteceu logo depois do primeiro gol do Vasco na vitória por 3 a 0 sobre o Barracas Central
Cuiabano celebra retorno ao Vasco após período lesionado: 'Muito feliz pela minha volta'
Lateral admite frustração por ficar fora dos gramados em momento de destaque e destaca união do elenco
Vasco anuncia novo patrocinador até o fim do ano
Marca de produtos de primeiros socorros irá estampar uniformes das categorias de base e futebol feminino
Destaque do Vasco, Andrés Gómez celebra convocação para a Copa do Mundo
Atacante foi chamado pela seleção colombiana e realizará o sonho de jogar o torneio
Confira os melhores momentos da vitória do Vasco sobre o Barracas Central
Cruz-Maltino garantiu a vaga nos playoffs da Sul-Americana
Renato Gaúcho celebra classificação e defende trabalho no Vasco: 'Torcedor é paixão'
Treinador convocou torcedores para partida contra o Atlético-MG
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.