Adson fez dois gols na vitória do Vasco sobre o Barracas CentralMatheus Lima/Vasco
Atacante do Vasco entende protesto da torcida de 'público zero'
Menos de quatro mil torcedores estiveram presentes em São Januário
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Cena aconteceu logo depois do primeiro gol do Vasco na vitória por 3 a 0 sobre o Barracas Central
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