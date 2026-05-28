Adson fez dois gols na vitória do Vasco sobre o Barracas Central - Matheus Lima/Vasco

Adson fez dois gols na vitória do Vasco sobre o Barracas CentralMatheus Lima/Vasco

Publicado 28/05/2026 20:32

Rio - A vitória do Vasco sobre o Barracas Central por 3 a 0 foi marcada um protesto da torcida. Em meio ao mau momento do time, organizadas puxaram um movimento de 'público zero' para a partida em São Januário, na noite de quarta-feira (28). Em entrevista na zona mista do estádio, o atacante Adson, autor de gois gols, mostrou entender o movimento.

"A torcida tem o total direito de protestar. É coisa do futebol. A gente veio aqui, fez o nosso papel. O que importava era a vitória, e conseguimos os três pontos", disse Adson.

O público presente foi de menos de quatro mil torcedores. Com a vitória, o Cruz-Maltino chegou aos dez pontos e assegurou a segunda posição do Grupo G. Assim, o Vasco avançou ao playoff da Sul-Americana.

O foco, agora, é no Campeonato Brasileiro. A equipe de Renato Gaúcho vai enfrentar o Atlético-MG no domingo (31), a partir das 16h, em São Januário. É o último jogo do time antes da pausa para a Copa do Mundo.