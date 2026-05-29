Flamengo e Cruzeiro se enfrentarão pelas oitavas de final da Libertadores 2026 - Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

Flamengo e Cruzeiro se enfrentarão pelas oitavas de final da Libertadores 2026Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

Publicado 29/05/2026 15:54

A Conmebol realizou nesta sexta-feira (29) o sorteio da fase de oitavas de final da Libertadores da América.



Flamengo e Cruzeiro se enfrentarão em mais uma disputa de mata-mata.



E o poderio financeiro que ambos os clubes possuem pode mudar a cara dos elencos, trocando o favoritismo de lado a depender do desempenho na próxima janela de transferências, que abre no dia 20 de julho.

Veja mais: Flamengo pode perder peças chaves do elenco



Com um patrimônio estimado em R$ 8 bilhões, Pedro Lourenço, ou Pedrinho BH, como é conhecido no meio do futebol, é, além de dono da SAF cruzeirense, um torcedor fanático e pode colocar os seus bilhões em prol da equipe celeste, reforçando ainda mais o seu já estrelado elenco.

Com um patrimônio estimado em R$ 8 bilhões, Pedro Lourenço, ou Pedrinho BH, como é conhecido no meio do futebol, é, além de dono da SAF cruzeirense, um torcedor fanático e pode colocar os seus bilhões em prol da equipe celeste, reforçando ainda mais o seu já estrelado elenco.





O fato é que as duas equipes possuem lacunas em seus elencos que precisam ser preenchidas para deixá-los ainda mais fortes, mas há que se atentar também para perdas que poderão acontecer.



O Cruzeiro pode perder o lateral-esquerdo Kaiki Bruno e o zagueiro João Marcelo, que tem recebido sondagens de clubes do exterior.



Aliás, para a possível saída do zagueiro, o Cruzeiro já está em negociações com Igor Júlio, do Brighton, que quer, pelo menos, 6 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões).



Já o Flamengo tem mais indefinições.



Recentes sondagens por Rossi e Erick Pulgar podem fazer o rubro-negro procurar reposição para as vagas de goleiro e volante.



Leonardo Jardim durante treino no Ninho Adriano Fontes/Flamengo / Jogada10

Já o Flamengo conta com sua própria fortuna, e estima-se que possa investir até meio bilhão de reais na próxima janela.O fato é que as duas equipes possuem lacunas em seus elencos que precisam ser preenchidas para deixá-los ainda mais fortes, mas há que se atentar também para perdas que poderão acontecer.O Cruzeiro pode perder o lateral-esquerdo Kaiki Bruno e o zagueiro João Marcelo, que tem recebido sondagens de clubes do exterior.Aliás, para a possível saída do zagueiro, o Cruzeiro já está em negociações com Igor Júlio, do Brighton, que quer, pelo menos, 6 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões).Já o Flamengo tem mais indefinições.Recentes sondagens por Rossi e Erick Pulgar podem fazer o rubro-negro procurar reposição para as vagas de goleiro e volante.

Além do desejo de alguns atletas deixar a equipe para respirar novos ares e conseguir melhores oportunidades, como são os casos de Léo Ortiz, que sonha em se transferir para a Europa, Everton Cebolinha, que, em fim de contrato, pode sair no meio deste ano, e de Luiz Araújo, desejado pelo próprio Cruzeiro, Atlético-MG e São Paulo.



Com a janela de transferências abrindo no dia 20 de julho, tanto Flamengo quanto o Cruzeiro podem mudar de lado na balança equilibradíssima do favoritismo à classificação na Libertadores, dependendo do que suas diretorias conseguirem realizar na próxima janela.