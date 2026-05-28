FlamengoGILVAN DE SOUZA/FLAMENGO
E, após vitória sobre o Cusco, na terça-feira (26), e os resultados de Independiente Rivadavia e Rosário Central, o Flamengo confirmou a primeira colocação na classificação geral da Libertadores, um feito histórico, só obtido anteriormente em 1984.
Sob o comando do técnico Cláudio Garcia e de Mário Jorge Lobo Zagallo, o time-base do Flamengo em 1984 era formado por: Filol, Leandro, Figueiredo, Mozer e Júnior; Andrade, Adílio e Tita; Bebto, Edmar e João Paulo.
Com a primeira colocação, o Flamengo terá o direito de decidir no Maracanã, todos os jogos da fase mata-mata da competição.
Lembrando que a final é realizada em jogo único e será disputada no dia 28 de novembro.
O palco da grande decisão será o lendário Estádio Centenário, localizado em Montevidéu, no Uruguai.
Veja como ficou a classificação geral da Libertadores:
1. Flamengo - 16 pontos e +12 gols de saldo (14 gols marcados)
2. Independiente Rivadavia - 16 pontos e +9 gols de saldo (15 gols marcados)
3. Rosário Central - 13 pontos e +8 gols de saldo (15 gols marcados)
4. Independiente del Valle - 13 pontos e +5 gols de saldo (11 gols marcados)
5. LDU - 12 pontos e +3 gols de saldo (8 gols marcados)
6. Mirassol - 12 pontos e +3 gols de saldo (7 gols marcados)
7. Corinthians - 11 pontos e +6 gols de saldo (8 gols marcados)
8. Universidad Católica - 10 pontos e +3 gols de saldo (7 gols marcados)
9. Coquimbo Unido - 10 pontos e +2 gols de saldo (8 gols marcados)
10. Cerro Porteño - 10 pontos e +2 gols de saldo (4 gols marcados)
11. Platense - 10 pontos e +1 gol de saldo (8 gols marcados)
12. Universidad Central - 9 pontos e -4 gols de saldo (7 gols marcados)
13. Lanús - 9 pontos e -4 gols de saldo (3 gols marcados)
14. Estudiantes - 9 pontos e +1 gol de saldo (6 gols marcados)
15. Palmeiras - 8 pontos e +2 gols de saldo (6 gols marcados)
16. Tolima - 8 pontos e +1 gol de saldo (7 gols marcados)
17. Cruzeiro - 8 pontos e +1 gol de saldo (4 gols marcados)
18. Fluminense - 8 pontos e 0 de saldo (7 gols marcados)
19. Independiente Santa Fe - 8 pontos e -1 gols de saldo (6 gols marcados)
20. Nacional-URU - 8 pontos e -2 gols de saldo (7 gols marcados)
21. Boca Juniors - 7 pontos e +2 gols de saldo (6 gols marcados)
22. Independiente Medellín - 7 pontos e -1 gol de saldo (4 gols marcados)
23. Sporting Cristal - 6 pontos e -1 gol de saldo (6 gols marcados)
24. Universitario de Deportes - 6 pontos e -1 gol de saldo (5 gols marcados)
25. Bolívar - 5 pontos e -2 gols de saldo (6 gols marcados)
26. Junior Barranquilla - 4 pontos e -3 gols de saldo (4 gols marcados)
27. Always Ready - 3 pontos e -2 gol de saldo (7 gols marcados)
28. Barcelona de Guayaquil - 3 pontos e -6 gols de saldo (2 gols marcados)
29. Peñarol - 3 pontos e -4 gols de saldo (4 gols marcados)
30. Deportivo La Guaira - 3 pontos e -7 gols de saldo (6 gols marcados)
31. Cusco - 1 ponto e -8 gols de saldo (4 gols marcados)
32. Libertad - 0 ponto e -9 gols de saldo (4 gols marcados)
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