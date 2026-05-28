Flamengo - GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

FlamengoGILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

Publicado 28/05/2026 15:43 | Atualizado 28/05/2026 15:47

Ao contrário do que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo enfrenta muitos problemas com a arbitragem, na Libertadores o clube consegue se manter entre as equipes com as médias mais baixas de advertências na competição.



E, após vitória sobre o Cusco, na terça-feira (26), e os resultados de Independiente Rivadavia e Rosário Central, o Flamengo confirmou a primeira colocação na classificação geral da Libertadores, um feito histórico, só obtido anteriormente em 1984.

Veja mais: Jorge Jesus e Leonardo Jardim juntos no Mengão



Sob o comando do técnico Cláudio Garcia e de Mário Jorge Lobo Zagallo, o time-base do Flamengo em 1984 era formado por: Filol, Leandro, Figueiredo, Mozer e Júnior; Andrade, Adílio e Tita; Bebto, Edmar e João Paulo.

Sob o comando do técnico Cláudio Garcia e de Mário Jorge Lobo Zagallo, o time-base do Flamengo em 1984 era formado por: Filol, Leandro, Figueiredo, Mozer e Júnior; Andrade, Adílio e Tita; Bebto, Edmar e João Paulo.

Neste ano, o Flamengo obteve resultados iguais aos de 2026, com cinco vitórias e um empate em seis jogos. A diferença é que, àquela época, a vitória ainda valia apenas dois pontos e, por isso, o clube terminou com 11 pontos, contra os 16 pontos deste ano.



Com a primeira colocação, o Flamengo terá o direito de decidir no Maracanã, todos os jogos da fase mata-mata da competição.



Lembrando que a final é realizada em jogo único e será disputada no dia 28 de novembro.



O palco da grande decisão será o lendário Estádio Centenário, localizado em Montevidéu, no Uruguai.



Veja como ficou a classificação geral da Libertadores:



1. Flamengo - 16 pontos e +12 gols de saldo (14 gols marcados)

2. Independiente Rivadavia - 16 pontos e +9 gols de saldo (15 gols marcados)

3. Rosário Central - 13 pontos e +8 gols de saldo (15 gols marcados)

4. Independiente del Valle - 13 pontos e +5 gols de saldo (11 gols marcados)

5. LDU - 12 pontos e +3 gols de saldo (8 gols marcados)

6. Mirassol - 12 pontos e +3 gols de saldo (7 gols marcados)

7. Corinthians - 11 pontos e +6 gols de saldo (8 gols marcados)

8. Universidad Católica - 10 pontos e +3 gols de saldo (7 gols marcados)

9. Coquimbo Unido - 10 pontos e +2 gols de saldo (8 gols marcados)

10. Cerro Porteño - 10 pontos e +2 gols de saldo (4 gols marcados)

11. Platense - 10 pontos e +1 gol de saldo (8 gols marcados)

12. Universidad Central - 9 pontos e -4 gols de saldo (7 gols marcados)

13. Lanús - 9 pontos e -4 gols de saldo (3 gols marcados)

14. Estudiantes - 9 pontos e +1 gol de saldo (6 gols marcados)

15. Palmeiras - 8 pontos e +2 gols de saldo (6 gols marcados)

16. Tolima - 8 pontos e +1 gol de saldo (7 gols marcados)

17. Cruzeiro - 8 pontos e +1 gol de saldo (4 gols marcados)

18. Fluminense - 8 pontos e 0 de saldo (7 gols marcados)

19. Independiente Santa Fe - 8 pontos e -1 gols de saldo (6 gols marcados)

20. Nacional-URU - 8 pontos e -2 gols de saldo (7 gols marcados)

21. Boca Juniors - 7 pontos e +2 gols de saldo (6 gols marcados)

22. Independiente Medellín - 7 pontos e -1 gol de saldo (4 gols marcados)

23. Sporting Cristal - 6 pontos e -1 gol de saldo (6 gols marcados)

24. Universitario de Deportes - 6 pontos e -1 gol de saldo (5 gols marcados)

25. Bolívar - 5 pontos e -2 gols de saldo (6 gols marcados)

26. Junior Barranquilla - 4 pontos e -3 gols de saldo (4 gols marcados)

27. Always Ready - 3 pontos e -2 gol de saldo (7 gols marcados)

28. Barcelona de Guayaquil - 3 pontos e -6 gols de saldo (2 gols marcados)

29. Peñarol - 3 pontos e -4 gols de saldo (4 gols marcados)

30. Deportivo La Guaira - 3 pontos e -7 gols de saldo (6 gols marcados)

31. Cusco - 1 ponto e -8 gols de saldo (4 gols marcados)

32. Libertad - 0 ponto e -9 gols de saldo (4 gols marcados)

