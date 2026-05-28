FlamengoGILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

Mais artigos de Fabrício Lopes
Fabrício Lopes
Ao contrário do que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo enfrenta muitos problemas com a arbitragem, na Libertadores o clube consegue se manter entre as equipes com as médias mais baixas de advertências na competição.

E, após vitória sobre o Cusco, na terça-feira (26), e os resultados de Independiente Rivadavia e Rosário Central, o Flamengo confirmou a primeira colocação na classificação geral da Libertadores, um feito histórico, só obtido anteriormente em 1984.
Veja mais: Jorge Jesus e Leonardo Jardim juntos no Mengão

Sob o comando do técnico Cláudio Garcia e de Mário Jorge Lobo Zagallo, o time-base do Flamengo em 1984 era formado por: Filol, Leandro, Figueiredo, Mozer e Júnior; Andrade, Adílio e Tita; Bebto, Edmar e João Paulo.
Uma das versões do Flamengo de 1984. Leandro, Mozer, Jorginho, Andrade, Adalberto e Ubaldo Fillol, Bebeto, Elder, Nunes, Tita e Gilmar. - Internet
Uma das versões do Flamengo de 1984. Leandro, Mozer, Jorginho, Andrade, Adalberto e Ubaldo Fillol, Bebeto, Elder, Nunes, Tita e Gilmar.Internet

Neste ano, o Flamengo obteve resultados iguais aos de 2026, com cinco vitórias e um empate em seis jogos. A diferença é que, àquela época, a vitória ainda valia apenas dois pontos e, por isso, o clube terminou com 11 pontos, contra os 16 pontos deste ano.

Com a primeira colocação, o Flamengo terá o direito de decidir no Maracanã, todos os jogos da fase mata-mata da competição.

Lembrando que a final é realizada em jogo único e será disputada no dia 28 de novembro.

O palco da grande decisão será o lendário Estádio Centenário, localizado em Montevidéu, no Uruguai.

Veja como ficou a classificação geral da Libertadores:

1. Flamengo - 16 pontos e +12 gols de saldo (14 gols marcados)
2. Independiente Rivadavia - 16 pontos e +9 gols de saldo (15 gols marcados)
3. Rosário Central - 13 pontos e +8 gols de saldo (15 gols marcados)
4. Independiente del Valle - 13 pontos e +5 gols de saldo (11 gols marcados)
5. LDU - 12 pontos e +3 gols de saldo (8 gols marcados)
6. Mirassol - 12 pontos e +3 gols de saldo (7 gols marcados)
7. Corinthians - 11 pontos e +6 gols de saldo (8 gols marcados)
8. Universidad Católica - 10 pontos e +3 gols de saldo (7 gols marcados)
9. Coquimbo Unido - 10 pontos e +2 gols de saldo (8 gols marcados)
10. Cerro Porteño - 10 pontos e +2 gols de saldo (4 gols marcados)
11. Platense - 10 pontos e +1 gol de saldo (8 gols marcados)
12. Universidad Central - 9 pontos e -4 gols de saldo (7 gols marcados)
13. Lanús - 9 pontos e -4 gols de saldo (3 gols marcados)
14. Estudiantes - 9 pontos e +1 gol de saldo (6 gols marcados)
15. Palmeiras - 8 pontos e +2 gols de saldo (6 gols marcados)
16. Tolima - 8 pontos e +1 gol de saldo (7 gols marcados)
17. Cruzeiro - 8 pontos e +1 gol de saldo (4 gols marcados)
18. Fluminense - 8 pontos e 0 de saldo (7 gols marcados)
19. Independiente Santa Fe - 8 pontos e -1 gols de saldo (6 gols marcados)
20. Nacional-URU - 8 pontos e -2 gols de saldo (7 gols marcados)
21. Boca Juniors - 7 pontos e +2 gols de saldo (6 gols marcados)
22. Independiente Medellín - 7 pontos e -1 gol de saldo (4 gols marcados)
23. Sporting Cristal - 6 pontos e -1 gol de saldo (6 gols marcados)
24. Universitario de Deportes - 6 pontos e -1 gol de saldo (5 gols marcados)
25. Bolívar - 5 pontos e -2 gols de saldo (6 gols marcados)
26. Junior Barranquilla - 4 pontos e -3 gols de saldo (4 gols marcados)
27. Always Ready - 3 pontos e -2 gol de saldo (7 gols marcados)
28. Barcelona de Guayaquil - 3 pontos e -6 gols de saldo (2 gols marcados)
29. Peñarol - 3 pontos e -4 gols de saldo (4 gols marcados)
30. Deportivo La Guaira - 3 pontos e -7 gols de saldo (6 gols marcados)
31. Cusco - 1 ponto e -8 gols de saldo (4 gols marcados)
32. Libertad - 0 ponto e -9 gols de saldo (4 gols marcados)
Canal do YouTube Resenha Rubro Negra - Montagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra
Canal do YouTube Resenha Rubro NegraMontagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra
fotogaleria
Flamengo
Uma das versões do Flamengo de 1984. Leandro, Mozer, Jorginho, Andrade, Adalberto e Ubaldo Fillol, Bebeto, Elder, Nunes, Tita e Gilmar.
Canal do YouTube Resenha Rubro Negra