Lamine Yamal comemora gol marcado pelo Barcelona - Ander Gillenea / AFP

Lamine Yamal comemora gol marcado pelo BarcelonaAnder Gillenea / AFP

Publicado 29/05/2026 16:11 | Atualizado 29/05/2026 16:17

Espanha - O Atlético de Madrid usou as redes sociais nesta sexta-feira (29) para rebater, de forma extremamente irônica, os boatos sobre uma possível transferência de Julián Álvarez para o Barcelona. A postura informal e bem-humorada do clube madrilenho chamou a atenção na internet e quebrou os padrões tradicionais de comunicação do futebol europeu.



Tudo começou após jornalista Fabrizio Romano noticiar que o Barcelona teria oferecido mais de 100 milhões de euros (cerca de R$ 592,5 milhões) pelo atacante argentino. Em resposta, o Atlético publicou uma montagem da jovem promessa do Barça, Lamine Yamal, vestindo a camisa alvirrubra, acompanhada de uma "contraproposta" absurda ao rival.





HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026 Na publicação, o clube da capital afirmou ter enviado um fax ao Barcelona oferecendo quatro ingressos para o show do cantor Bad Bunny, uma assinatura anual de jornal e um pacote de salgadinhos pelo passe de Yamal.

As brincadeiras, no entanto, não pararam por aí. Pouco tempo depois, o Atlético fez uma nova postagem dizendo que os ingressos de sábado (30) haviam esgotado e mudou o foco para outro jogador do Barcelona. Dessa vez, ofereceu seis entradas para o show de domingo (31) em troca do meio-campista Pedri.

HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo. pic.twitter.com/YlAMkP26XG — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026 Para fechar a sequência de piadas, o clube propôs uma espécie de "combo" para tentar o empréstimo do brasileiro Raphinha. A oferta irônica envolvia a cessão temporária de dois atletas do elenco madrilenho, classificada pelo próprio perfil do Atlético como "irrecusável".

Para fechar a sequência de piadas, o clube propôs uma espécie de "combo" para tentar o empréstimo do brasileiro Raphinha. A oferta irônica envolvia a cessão temporária de dois atletas do elenco madrilenho, classificada pelo próprio perfil do Atlético como "irrecusável".