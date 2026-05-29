Lamine Yamal comemora gol marcado pelo BarcelonaAnder Gillenea / AFP
Tudo começou após jornalista Fabrizio Romano noticiar que o Barcelona teria oferecido mais de 100 milhões de euros (cerca de R$ 592,5 milhões) pelo atacante argentino. Em resposta, o Atlético publicou uma montagem da jovem promessa do Barça, Lamine Yamal, vestindo a camisa alvirrubra, acompanhada de uma "contraproposta" absurda ao rival.
HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa— Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026
Para fechar a sequência de piadas, o clube propôs uma espécie de "combo" para tentar o empréstimo do brasileiro Raphinha. A oferta irônica envolvia a cessão temporária de dois atletas do elenco madrilenho, classificada pelo próprio perfil do Atlético como "irrecusável".
HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo. pic.twitter.com/YlAMkP26XG— Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026
HERE WE GO! Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable. pic.twitter.com/ChQivcgYFd— Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026
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