Lamine Yamal comemora gol marcado pelo BarcelonaAnder Gillenea / AFP

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Espanha - O Atlético de Madrid usou as redes sociais nesta sexta-feira (29) para rebater, de forma extremamente irônica, os boatos sobre uma possível transferência de Julián Álvarez para o Barcelona. A postura informal e bem-humorada do clube madrilenho chamou a atenção na internet e quebrou os padrões tradicionais de comunicação do futebol europeu.

Tudo começou após jornalista Fabrizio Romano noticiar que o Barcelona teria oferecido mais de 100 milhões de euros (cerca de R$ 592,5 milhões) pelo atacante argentino. Em resposta, o Atlético publicou uma montagem da jovem promessa do Barça, Lamine Yamal, vestindo a camisa alvirrubra, acompanhada de uma "contraproposta" absurda ao rival.
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Na publicação, o clube da capital afirmou ter enviado um fax ao Barcelona oferecendo quatro ingressos para o show do cantor Bad Bunny, uma assinatura anual de jornal e um pacote de salgadinhos pelo passe de Yamal.
As brincadeiras, no entanto, não pararam por aí. Pouco tempo depois, o Atlético fez uma nova postagem dizendo que os ingressos de sábado (30) haviam esgotado e mudou o foco para outro jogador do Barcelona. Dessa vez, ofereceu seis entradas para o show de domingo (31) em troca do meio-campista Pedri.
Para fechar a sequência de piadas, o clube propôs uma espécie de "combo" para tentar o empréstimo do brasileiro Raphinha. A oferta irônica envolvia a cessão temporária de dois atletas do elenco madrilenho, classificada pelo próprio perfil do Atlético como "irrecusável".