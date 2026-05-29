Rodinei em jogo do Olympiacos, da GréciaAngelos Tzortzinis / AFP

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Rio - Não será dessa vez que Rodinei, ex-Flamengo, voltará ao futebol brasileiro. O Olympiacos, da Grécia, não cedeu ao desejo do jogador e do Athletico-PR e o veterano terá que cumprir o contrato até junho de 2027. As informações são do "GE".
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Rodinei e o Athletico-PR já tinham firmado um acordo com tempo de contrato e salário acertados, mas o Olympiacos rechaçou a negociação por considerar o lateral peça fundamental no atual elenco.
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Rodinei já trabalhou com Odair Hellmann, atual técnico do Athletico-PR, no Internacional, e a boa relação entre os dois ajudou no acerto entre clube e atleta. O Furacão deseja a contratação de dois zagueiros, um lateral-direito e dois atacantes.
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Com passagens pelas categorias de base do Avaí e do Corinthians, Rodinei se destacou pela Ponte Preta e acabou sendo contratado pelo Flamengo em 2016. No Rubro-Negro viveu momentos de altos e baixos, mas foi vitorioso. Ele deixou o clube carioca no melhor momento, depois de ser titular na conquista da Copa do Brasil e da Libertadores de 2022. 
Rodinei atua pelo Olympiacos desde 2023. Na atual temporada, Rodinei fez 37 jogos, anotou cinco gols e deu cinco assistências. O seu contrato se encerra no fim da próxima temporada europeia.