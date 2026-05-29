Meia defende o Manchester City, da Inglaterra, desde 2017 - Dan Mullan / Getty Images via AFP

Meia defende o Manchester City, da Inglaterra, desde 2017Dan Mullan / Getty Images via AFP

Publicado 29/05/2026 14:01

De saída do Manchester City após nove temporadas, o meia-atacante Bernardo Silva se colocou disposto a abrir mão de quase metade do salário que recebia no clube inglês para assinar com o Barcelona. De acordo com o site português 'A Bola', a transferência é um grande sonho do jogador e está muito próxima de se concretizar.

A equipe catalã já havia tentado contratar Bernardo Silva diversas vezes, mas sempre esbarrou nos valores altos e na admiração do técnico do City, Pep Guardiola, pelo futebol do jogador. Prestes a ficar livre no mercado, o meia finalmente poderá se juntar ao Barcelona, mas terá que abrir mão de boa parte dos quase R$ 95 milhões anuais que recebia no clube inglês.

Com uma proposta salarial na casa dos R$ 47 milhões por ano, o clube da Catalunha conta com o sonho do atleta português e a proximidade geográfica entre Espanha e Portugal como trunfos para convencê-lo a fechar contrato. Apesar das conversas estarem avançadas com o Barcelona, o craque do City também desperta interesse do Atlético de Madrid.

O portal publicou que o meia recusou diversas propostas de renovação apresentadas pelo City e, apesar das tentativas, se manteve firme na decisão de se despedir. No fim de junho, seu contrato se encerra e ele estará livre no mercado. A ideia de Bernardo Silva é ter seu futuro decidido antes da estreia na Copa do Mundo com a seleção de Portugal.