Fred com a taça de título pelo sub-17 do Fortaleza - Samuel Reis/FEC

Fred com a taça de título pelo sub-17 do FortalezaSamuel Reis/FEC

Publicado 29/05/2026 13:22

Rio - Ídolo do Fluminense, Fred, de 42 anos, encerrou sua passagem como treinador das categorias de base do Fortaleza. O ex-camisa 9 dirigiu as equipes sub-17 e sub-20 do Lion nos últimos nove meses. A saída foi divulgada pelo mineiro em suas redes sociais.

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"Após 9 meses, chegou o dia de eu me despedir do clube que abriu as portas e me abraçou na minha nova carreira: a de técnico. Desde o primeiro momento, a proposta sempre foi desenvolver na base um projeto grandioso, vencedor e, acima de tudo, formador de talentos", afirmou Fred.

Sob o comando do Fortaleza Sub-17, Fred conquistou o título da Supercopa Capital Sub-17 em dezembro de 2025. A conquista invicta veio após bater o Palmeiras nos pênaltis em Brasília. Neste ano, ele assumiu a função no Sub-20.

No total, Fred dirigiu o Fortaleza em 23 jogos, com 10 vitórias, 8 empates, 5 derrotas. Ele agradeceu o atual dirigente do Corinthians, Marcelo Paz, ex-presidente do Lion, pela oportunidade.

"Serei eternamente grato ao Fortaleza, seus funcionários e, em especial, ao Marcelo Paz, que foi quem me deu essa primeira oportunidade. Ano que vem, espero ver o time e essa torcida maravilhosa de volta à elite do futebol brasileiro. Vocês merecem muito!", disse.

Confira a nota de Fred:

"Após 9 meses, chegou o dia de eu me despedir do clube que abriu as portas e me abraçou na minha nova carreira: a de técnico.



Desde o primeiro momento, a proposta sempre foi desenvolver na base um projeto grandioso, vencedor e, acima de tudo, formador de talentos.



Não por acaso, tivemos a imensa felicidade de já na nossa primeira competição nacional com o sub-17 conquistar o título de forma invicta, superando o Palmeiras na final!



Divido os méritos com todos os profissionais que já estavam no clube e ajudaram na formação desses jovens talentos que, certamente, renderão frutos ao elenco profissional em breve.



Em todo treino e partida disputados com essa camisa, fosse no 17 ou no 20, sempre procurei dar o meu melhor. Mais que uma ideia de jogo, fiz o máximo que pude para criar uma mentalidade campeã na cabeça dos meus atletas, e eu torço pra que isso siga se refletindo em campo ao longo de suas carreiras.



Após 23 jogos, com 10 vitórias, 8 empates, 5 derrotas e o meu primeiro título como técnico, entrego o cargo com a certeza de que nunca me esquecerei da importância do clube na minha formação.



Serei eternamente grato ao Fortaleza, seus funcionários e, em especial, ao Marcelo Paz, que foi quem me deu essa primeira oportunidade. Ano que vem, espero ver o time e essa torcida maravilhosa de volta à elite do futebol brasileiro. Vocês merecem muito!



Um dia, eu voltarei para essa terra de gente cativante… se Deus quiser. Até logo, Laion!"