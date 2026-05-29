Centenário será palco da final da Libertadores - Divulgação / Conmebol

Centenário será palco da final da LibertadoresDivulgação / Conmebol

Publicado 29/05/2026 12:52 | Atualizado 29/05/2026 12:53

Rio - No mesmo dia em os confrontos das oitavas de final da Libertadores foram conhecidos, a Conmebol divulgou que o estádio Centenário, de Montevidéu, será palco da final da competição. A data da decisão será no dia 28 de novembro.

A edição será a oitava em modelo de final única. Montevidéu receberá a partida pela segunda vez. A primeira aconteceu em 2021, quando o Palmeiras derrotou o Flamengo por 2 a 1, e conquistou a competição pela terceira vez na sua história.

Além do Centenário, o Maracanã e o Monumental "U", do Chile, receberam a decisão em duas oportunidades. O Monumental de Nuñes, na Argentina, e o Monumental de Guayaquil, no Equator, também foram palcos de finais.

Flamengo e Fluminense se classificaram para as oitavas de final e estão em lados opostos da chave podendo se enfrentar em uma decisão. O Rubro-Negro encara o Cruzeiro e o Tricolor pega o Independiente Rivadavia.