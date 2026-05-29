Andrea Pirlo - MARCO BERTORELLO / AFP

Andrea PirloMARCO BERTORELLO / AFP

Publicado 29/05/2026 11:52

O ex-meia Andrea Pirlo, de 47 anos, defendeu que Pep Guardiola, ex-treinador do Manchester City, seja contratado como técnico da seleção italiana. Em entrevista ao jornal espanhol 'Marca', o ídolo ressaltou a qualidade do comandante e enfatizou que o fato dele ser espanhol não impacta em nada a possibilidade dele assumir o comando do time.

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"Tomara. Seria algo muito top para todo o futebol italiano. Esperamos que seja ao menos uma possibilidade. O fato de ele não ser italiano não é tão importante, porque isso já acontece em outros países, como no Brasil com Carlo Ancelotti e na Inglaterra com Thomas Tuchel. Não vejo isso como um problema", disse. "Tomara. Seria algo muito top para todo o futebol italiano. Esperamos que seja ao menos uma possibilidade. O fato de ele não ser italiano não é tão importante, porque isso já acontece em outros países, como no Brasil com Carlo Ancelotti e na Inglaterra com Thomas Tuchel. Não vejo isso como um problema", disse.





LEIA MAIS: Musa do Olimpia revela seu perfil de homem: 'Mereço um perfeito e rico' A seleção italiana está fora do Mundial pela segunda vez seguida. A equipe foi eliminada nos playoffs das Eliminatórias da Europa para a Bósnia, em disputa de pênaltis. Então, o técnico Gennaro Gattuso deixou a equipe, comandada atualmente pelo interino Silvio Baldini.

Pirlo é um dos maiores jogadores da história do futebol italiano. Ganhou duas Ligas dos Campeões pelo Milan, além de ter conquistado a Copa do Mundo pela seleção do seu país em 2006. O meia, de extrema qualidade no passe e visão de jogo, também vestiu as camisas da Juventus e Inter de Milão. Atualmente, comanda o Dubai United, dos Emirados Árabes.