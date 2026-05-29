Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Karen Insfran é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 29/05/2026 10:27

Rio - A musa do Olimpia, Karen Insfran, afirmou que para se relacionar com um homem exige duas qualificações: a primeira é atenção e a segunda é uma boa condição financeira para atendes os seus desejos.

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"Olha, eu não gosto de homens limitados. Sou uma nota 10, mereço um homem perfeito e rico. Nem todo mundo pode bancar meus gostos caros. Eu adoro ser mimada ao extremo.", disse em entrevista ao site "Popular".

A beldade, que tem mais de 282 mil seguidores no Instagram (@kareninsfran___lamadrina), deixou claro que não costuma demorar muito em relacionamentos que não a agradam.

"Quem não me valoriza não merece minha presença. E por que estamos perdendo nosso tempo? Sou clara quanto a isso: não fico onde não sou feliz", concluiu.

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