Mbappé, do Real MadridCristina Quicler / AFP
Já o Barcelona, maior rival do Real Madrid, aparece na segunda posição, com valor avaliado em 7,5 bilhões de dólares (R$ 37,7 bilhões). O Manchester United, da Inglaterra, fecha o top 3, com 7,2 bilhões de dólares (R$ 36,2 bilhões). Não há nenhum time sul-americano entre os 30 mais valiosos do mundo.
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Confira a lista completa
2 - Barcelona: US$ 7,5 bilhões (R$ 37,7 bilhões)
3 - Manchester United: US$ 7,2 bilhões (R$ 36,2 bilhões)
4 - Liverpool: US$ 6,2 bilhões (R$ 31,2 bilhões)
5 - Paris Saint-Germain: US$ 5,8 bilhões (R$ 29,2 bilhões)
6 - Bayern de Munique: US$ 5,7 bilhões (R$ 28,7 bilhões)
7 - Manchester City: US$ 5,5 bilhões (R$ 27,7 bilhões)
8 - Arsenal: US$ 5,4 bilhões (R$ 27,2 bilhões)
9 - Chelsea: US$ 4,2 bilhões (R$ 21,1 bilhões)
10 - Tottenham: US$ 3 bilhões (R$ 15,1 bilhões)
11 - Atlético de Madrid: US$ 2,95 bilhões (R$ 14,8 bilhões)
12 - Juventus: US$ 2,4 bilhões (R$ 12,1 bilhões)
13 - Borussia Dortmund: US$ 2,2 bilhões (R$ 11,1 bilhões)
14 - Milan: US$ 1,85 bilhão (R$ 9,3 bilhões)
15 - Inter de Milão: US$ 1,8 bilhão (R$ 9,1 bilhões)
16 - Aston Villa: US$ 1,4 bilhão (R$ 7 bilhões)
17 - Inter Miami: US$ 1,35 bilhão (R$ 6,8 bilhões)
18 - LAFC: US$ 1,32 bilhão (R$ 6,6 bilhões)
19 - Newcastle United: US$ 1,25 bilhão (R$ 6,3 bilhões)
20 - LA Galaxy: US$ 1,08 bilhão (R$ 5,4 bilhões)
21 - New York City FC: US$ 1,02 bilhão (R$ 5,1 bilhões)
22 - Atlanta United FC: US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões)
23 - Benfica: US$ 960 milhões (R$ 4,8 bilhões)
24 - Roma: US$ 940 milhões (R$ 4,7 bilhões)
25 - Everton: US$ 930 milhões (R$ 4,7 bilhões)
26 - Fulham: US$ 920 milhões (R$ 4,6 bilhões)
27 - Brighton: US$ 910 milhões (R$ 4,6 bilhões)
28 - Stuttgart: US$ 880 milhões (R$ 4,4 bilhões)
29 - Seattle Sounders: US$ 860 milhões (R$ 4,3 bilhões)
30 - Austin FC: US$ 855 milhões (R$ 4,3 bilhões)
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