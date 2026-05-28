Jorge Jesus no jogo do Al-Nassr contra o Damac - Fayez Nureldine / AFP

Jorge Jesus no jogo do Al-Nassr contra o DamacFayez Nureldine / AFP

Publicado 28/05/2026 18:30

Arábia Saudita - Jorge Jesus não é mais o técnico do Al-Nassr. O clube saudita oficializou a saída e se despediu do português por meio de publicação nas redes sociais nesta quinta-feira (28).

"Que jornada. Que capítulo. Obrigado, Mister"', escreveu o perfil em inglês do Al-Nassr.

A saída de Jorge Jesus não é uma surpresa. Depois de conquistar o Campeonato Saudita com Al-Nassr, em 21 de maio, ele confirmou que estava de saída do clube . O ex-Flamengo decidiu que não iria renovar contrato.

Ele comandou o time pela última vez justamente naquele dia, na goleada sobre o Damac por 4 a 1 . O resultado garantiu o título do Campeonato Saudita para a equipe de Cristiano Ronaldo.

"É uma vitória de todos. Foi um projeto difícil. Quando aceitei esse desafio, sabia que era difícil porque do outro lado tinha o Al-Hilal, que praticamente eu ajudei a construir uma grande equipe. E, para vencer este campeonato à frente do Al-Hilal, teríamos que ser muito melhores", disse o treinador, ao canal 'GOAT', naquele dia.

"E fomos porque fizemos um grupo muito unido, esta é uma vitória de toda a gente e, principalmente, para o Cris, porque ainda não tinha ganhado nenhum título na Arábia Saudita. Só aceitei esse desafio porque disse: 'Vou te ajudar a ser campeão, vamos ganhar o título, e depois vou me embora', que é o caso. Acabou. Para mim, acabou. É o último jogo que eu fiz no Al-Nassr", completou.

"Não é só na Arábia Saudita. Eu ganhei em Portugal, eu ganhei no Brasil... Eu não, as pessoas que trabalham comigo, no Flamengo, no Fenerbahçe, no Al-Hilal e agora no Nassr. O único país onde eu não fui campeão, mas ganhei a Copa foi no Fenerbahçe. Tenho uma história ainda para acabar, se calhar, no Fenerbahçe", disse Jorge Jesus, naquela ocasião.