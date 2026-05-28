Jorge Jesus no jogo do Al-Nassr contra o DamacFayez Nureldine / AFP
What a journey. What a chapter.— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 28, 2026
Obrigado, Mister #ChampionStateOfMind pic.twitter.com/kVKSnRXkRX
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