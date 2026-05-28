Alexander Barboza, ex-Botafogo, agora veste a camisa do Palmeiras - Divulgação / Palmeiras

Alexander Barboza, ex-Botafogo, agora veste a camisa do PalmeirasDivulgação / Palmeiras

Publicado 28/05/2026 17:26

Rio - Ex-Botafogo, o zagueiro Alexander Barboza visitou o CT do Palmeiras na quarta-feira (27), conversou com os novos companheiros e acompanhou as atividades da equipe. Contratado para reforçar o sistema defensivo alviverde, ele assinou vínculo até dezembro de 2028, com a chance de extensão por mais uma temporada.



"Sou um cara ganhador e estou chegando a um time ganhador, um time que todo ano compete e isso que me agrada no futebol, o que busco como jogador. Minha escolha neste momento é pelo projeto do Palmeiras, um projeto ganhador", destacou Barboza, em entrevista ao canal do Palmeiras no YouTube.

"A estrutura é das melhores que eu conheci, muito completa. O que me surpreendeu é a organização do clube, algo que o jogador precisa para que as coisas aconteçam da melhor maneira", completou.



O argentino estará apto para estrear apenas a partir de 20 de julho, com a abertura da janela de transferências após a Copa do Mundo. Ele comentou sobre a expectativa de atuar diante da torcida palmeirense, ressaltando que já sofreu como adversário e que pretende retribuir o carinho dos torcedores com máxima entrega e dedicação dentro das quatro linhas.



A chegada ao elenco também marcou o reencontro de Barboza com o volante Marlon Freitas. Os dois foram companheiros de equipe no Botafogo, onde conquistaram os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024.

“É bom sempre ter gente conhecida, melhor ainda se forem amigos. Eu joguei mais de um ano com o Marlon, vivemos muitas coisas. Ter amigos dentro de um time de futebol é bom porque você já tem alguma intimidade, que não é fácil de construir. Isso com certeza vai me ajudar aqui no Palmeiras”, concluiu.

