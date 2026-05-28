Davide Ancelotti, ex-técnico do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Davide Ancelotti, ex-técnico do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 28/05/2026 16:17

Rio - O italiano Davide Ancelotti, de 36 anos, fechou um acordo para ser o novo técnico do Lille, da França. De acordo com o jornal espanhol "Marca", o ex-treinador do Botafogo sucederá Bruno Genesio, que deixou o cargo após o término do seu contrato. Esta será a segunda experiência de Davide como técnico principal na carreira.



O anúncio oficial deve acontecer na próxima segunda-feira (1º), data em que o clube do norte da França convocou uma coletiva de imprensa. O Lille terminou o Campeonato Francês em terceiro e garantiu vaga direta para a próxima edição da Liga dos Campeões.



A transição promete ser simples, já que o italiano é fluente no idioma e trabalhou no país como preparador físico do PSG entre 2012 e 2013. Ele também acumula no currículo uma longa bagagem como assistente de equipes gigantes da Europa, incluindo o Real Madrid.



Em sua primeira oportunidade como técnico principal, ele esteve à frente do Botafogo por 33 partidas, somando 15 vitórias, dez empates e oito derrotas. Logo após sua saída, o profissional voltou a integrar a comissão técnica da seleção brasileira.

