Argentino que está na mira do Barcelona defende o Atlético de MadridJavier Soriano / AFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
Espanha - Em busca de um novo centroavante, o Barcelona pode deixar a contratação do brasileiro João Pedro de lado, mesmo após uma sucessão de notícias sobre o avanço das negociações com o Chelsea. Agora, a ideia da diretoria dos Culés é focar na transferência do argentino Julián Alvarez, do Atlético de Madrid, segundo apuração da 'ESPN'.
LEIA MAIS: Filipe Luís tem acordo para assumir clube francês, diz imprensa europeia
Porém, a vinda do camisa 9 para a Catalunha promete não ser tarefa fácil para o Barça. Veículos estrangeiros dizem que o Atlético não venderia o atacante por menos de R$ 877 milhões, valor que o colocaria como uma das contratações mais caras da história. Além disso, os catalães terão a concorrência de dois gigantes do futebol europeu.
CONFIRA TAMBÉM: Clubes italianos fazem consulta e podem entrar na briga por Danilo, do Botafogo
PSG e Arsenal, os finalistas da Liga dos Campeões, também têm interesse na contratação de Julián Alvarez. Contudo, ele dá preferência ao Barcelona e algumas reuniões entre o clube e os representantes do jogador vêm acontecendo nas últimas semanas.
LEIA TAMBÉM: Na Seleção, Rayan desperta interesse de gigantes, e Bournemouth toma decisão
Como o Barça já gastou quase meio bilhão de reais na contratação de Anthony Gordon, a diretoria entende que seria difícil entrar num "leilão" com os outros concorrentes por Alvarez. Caso os valores se tornem inviáveis para os Culés, João Pedro pode voltar a aparecer como uma segunda opção e as conversas podem "esquentar" novamente.