Argentino que está na mira do Barcelona defende o Atlético de Madrid - Javier Soriano / AFP

Argentino que está na mira do Barcelona defende o Atlético de MadridJavier Soriano / AFP

Publicado 28/05/2026 15:03

Espanha - Em busca de um novo centroavante, o Barcelona pode deixar a contratação do brasileiro João Pedro de lado, mesmo após uma sucessão de notícias sobre o avanço das negociações com o Chelsea . Agora, a ideia da diretoria dos Culés é focar na transferência do argentino Julián Alvarez, do Atlético de Madrid, segundo apuração da 'ESPN'.

Porém, a vinda do camisa 9 para a Catalunha promete não ser tarefa fácil para o Barça. Veículos estrangeiros dizem que o Atlético não venderia o atacante por menos de R$ 877 milhões , valor que o colocaria como uma das contratações mais caras da história. Além disso, os catalães terão a concorrência de dois gigantes do futebol europeu.

PSG e Arsenal, os finalistas da Liga dos Campeões, também têm interesse na contratação de Julián Alvarez. Contudo, ele dá preferência ao Barcelona e algumas reuniões entre o clube e os representantes do jogador vêm acontecendo nas últimas semanas.