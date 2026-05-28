Rayan em ação pelo Brasil em amistoso contra a Croácia, na última Data Fifa - Julio Aguilar / Getty Images via AFP

Rayan em ação pelo Brasil em amistoso contra a Croácia, na última Data FifaJulio Aguilar / Getty Images via AFP

Publicado 28/05/2026 13:22

Bournemouth trabalhar para impedir uma saída precoce. Convocado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, o atacante revelado pelo

A rápida ascensão de Rayan no futebol inglês já faz o. Convocado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, o atacante revelado pelo Vasco passou a ser tratado internamente como peça importante para a próxima temporada, quando disputará pela primeira vez a Liga Europa

Segundo o jornal inglês 'The Guardian', gigantes europeus demonstraram interesse na contratação do jovem jogador da seleção brasileira. Entretanto, o clube inglês acredita que ele pode crescer mais e render ainda mais dinheiro.



Rayan se valorizou rapidamente



Rayan chegou ao clube inglês em janeiro por 35 milhões de euros (cerca de R$ 218 milhões) e rapidamente conquistou espaço na Premier League. Aos 19 anos, soma cinco gols e duas assistências em 15 partidas na competição.



A publicação britânica destaca que o Bournemouth vê potencial para Rayan atingir outro patamar de mercado nas próximas temporadas. Para se proteger do assédio europeu, definiu uma multa rescisória de 100 milhões de euros, válida a partir de 2027.



Além do brasileiro, o clube busca manter outros nomes, principalmente depois da negociação de Semenyo com o Manchester City no começo do ano. O francês Eli Junior Kroupi, de 19 anos, marcou 13 gols em sua temporada de estreia na Premier League e desperta interesse de clubes da Champions League.



Já o meia Alex Scott negocia renovação contratual após ganhar espaço e ser convocado para a seleção inglesa.





