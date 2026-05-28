Paulinho em comemoração contra o Flamengo - Cesar Greco/SEP

Paulinho em comemoração contra o FlamengoCesar Greco/SEP

Publicado 28/05/2026 13:52 | Atualizado 28/05/2026 14:00

Rio - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) absolveu o atacante Paulinho, do Palmeiras, por gesto obsceno em provocação à torcida do Flamengo, na partida do último sábado (23), em que o clube paulista derrotou o Rubro-Negro, por 3 a 0, no Maracanã, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

Ele respondeu pelo artigo 258-A (provocar a torcida adversária) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Na comemoração do gol marcado que fechou o placar por 3 a 0 no Maracanã, o jogador criou uma confusão com os adversários ao pedir silêncio aos torcedores rubro-negros e ainda pisar no escudo do clube.

Além disso, Paulinho cruzou os braços e colocou os dedos do meio em riste, gesto característico de organizadas de Palmeiras, Vasco e Atlético-MG, clubes pelos quais atuou e são rivais do Flamengo. O jogador poderia pegar até seis jogos de suspensão, mas acabou absolvido.

Paulinho chegou ao Palmeiras no ano passado por uma operação de 18 milhões de euros (cerca de R$ 118 milhões na época) junto ao Atlético-MG. O atacante, de 25 anos, vem passando por muitos problemas físicos e só fez até agora 18 jogos, com quatro gols e uma assistência pelo clube.