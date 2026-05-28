Paulinho em comemoração contra o FlamengoCesar Greco/SEP
Paulinho é absolvido por comemoração provocativa em jogo entre Flamengo e Palmeiras
Atacante, de 25 anos, foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD)
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