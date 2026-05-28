João Lucas é um dos principais jogadores do Vitória de Sernache - Reprodução / Vitória de Sernache

João Lucas é um dos principais jogadores do Vitória de SernacheReprodução / Vitória de Sernache

Publicado 28/05/2026 14:27

O goleiro João Lucas encerrou a temporada 2025/26 como o menos vazado entre todas as divisões do futebol português. Defendendo o Vitória de Sernache, o brasileiro de 20 anos sofreu apenas 10 gols em 29 partidas e registrou 20 jogos "baliza zero", números que ajudaram o clube a conquistar o acesso inédito à Liga 3.

Protagonista na campanha da melhor defesa do país, João Lucas teve papel decisivo na trajetória que garantiu a promoção após vitória por 3 a 0 sobre o Atlético da Malveira, na penúltima rodada da fase de playoffs. Cria das categorias de base do Flamengo, onde foi campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil Sub-17, ele viveu sua segunda temporada como profissional.

A trajetória até o acesso foi marcada por desafios dentro e fora de campo. Durante a temporada, a cidade de Cernache do Bonjardim foi atingida pela tempestade Kristin, que causou danos em diversas estruturas da região, incluindo parte do estádio do Vitória de Sernache. Em sua primeira experiência profissional no exterior, o goleiro precisou lidar com as dificuldades impostas pelo episódio enquanto mantinha o foco na reta decisiva da competição.

“Foram muitos ventos seguidos de chuva, que chegaram a destruir boa parte do nosso estádio. Passei um momento difícil em casa, com medo e sem saber o que ia acontecer. Fiquei dias sem conseguir me comunicar com a minha família. Nunca tinha passado por nada parecido”, relatou.

Em relação ao processo de adaptação ao futebol português, João Lucas afirma que foi algo bem natural, porque sempre teve vontade de respirar novos ares.

"Foi justamente isso que me trouxe aqui para Portugal. Claro que, ao sair de uma das grandes bases do Brasil, você abdica de muitas coisas, mas eu sabia do meu objetivo, que era me estabelecer no mercado europeu, começando numa liga menor para trilhar meu caminho. A rotina aqui na Europa é um pouco diferente, principalmente quando o inverno chega. Treinar com frio foi algo desafiador”, disse.

Superadas as dificuldades de adaptação e consolidado como destaque da competição, João encerrou a temporada como o goleiro com menos gols sofridos e mais partidas sem ser vazado entre todas as divisões portuguesas. Motivado para continuar sua trajetória, o brasileiro projeta os próximos passos da carreira:

“A expectativa é dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito. Estou muito feliz com tudo que está acontecendo na minha vida, mas creio que isso só fará sentido se o trabalho for mantido. Quero continuar evoluindo fisicamente e a nível de maturidade para poder construir uma carreira bonita a longo prazo”.