Anthony Gordon em ação pela seleção inglesaAdrian Dennis / AFP
Por quase meio bilhão, Barcelona acerta a contratação de destaque da seleção inglesa
Atacante assina com o clube espanhol até 2030
Fluminense vence o La Guaira, conta com tropeço do Bolívar e avança na Libertadores
Tricolor chegou aos oito pontos e ficou com a segunda posição do Grupo C
Flamengo deve tentar renovação com Danilo depois da Copa do Mundo
Jogador, de 34 anos, tem contrato até o fim do ano
Franclim vê Botafogo com dois tempos distintos e aponta margem para melhora
Técnico criticou o primeiro tempo do time contra o Caracas, mas se disse mais satisfeito com a etapa complementar
Luiz Henrique diz estar no 'auge' e reforça desejo de vencer a Copa: 'Não tem preço'
Atacante, de 25 anos, defende o Zenit
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