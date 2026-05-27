Anthony Gordon em ação pela seleção inglesa - Adrian Dennis / AFP

Anthony Gordon em ação pela seleção inglesaAdrian Dennis / AFP

Publicado 27/05/2026 19:37

Espanha - O Barcelona fechou a contratação de uma nova peça para o seu setor ofensivo nesta quarta-feira (27). De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o clube espanhol desembolsou 80 milhões de euros (R$ 467,3 milhões na cotação atual) para tirar Anthony Gordon, de 25 anos, do Newcastle, garantindo um vínculo de quatro temporadas válido até junho de 2030.

A diretoria catalã venceu a concorrência direta de gigantes europeus como Liverpool e Bayern de Munique na corrida pelo reforço. O interesse da equipe espanhola havia se intensificado nas últimas semanas, como noticiou o jornal espanhol "As".

O ponta chega à Catalunha respaldado por números expressivos: foram 17 gols e cinco assistências em 46 partidas na última temporada europeia. Esse desempenho de alto nível, que incluiu 10 bolas na rede apenas na Liga dos Campeões, o consolidou como um dos principais nomes do país e carimbou sua convocação para defender a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026.

O jogador iniciou sua trajetória na base do Everton em 2012, estreou profissionalmente em 2019 e passou pelo Preston North End antes de explodir no Newcastle, onde faturou a Copa da Liga Inglesa. A expectativa é que ele viaje para a Espanha ainda nesta semana para realizar exames médicos e assinar o contrato definitivo.