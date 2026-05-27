Neymar foi convocado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo - Raul Baretta / Santos

Neymar foi convocado para defender a seleção brasileira na Copa do MundoRaul Baretta / Santos

Publicado 27/05/2026 18:34 | Atualizado 27/05/2026 22:11

Teresópolis - A seleção brasileira realizou o primeiro treino na Granja Comary, nesta quarta-feira (27), sem o atacante Neymar e o zagueiro Danilo. O defensor do Flamengo foi titular na vitória sobre o Cusco por 3 a 0 , pela Libertadores, na terça (26).

O atacante do Santos se recupera de um edema na panturrilha direita. A própria CBF confirmou a ausência de Neymar no treino e comunicou que ele "foi encaminhado a uma clínica na cidade para a realização de exames complementares".

O técnico Carlo Ancelotti, vale lembrar, ainda não conta com Marquinhos, do PSG, e Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, dupla do Arsenal. Os três ainda estão com os respectivos times para a final da Liga dos Campeões, que será disputada no sábado (30).



A seleção brasileira vai enfrentar o Panamá no domingo (31), a partir das 18h30, no Maracanã. A partida marca a despedida da Amarelinha do Brasil e serve de preparação para a Copa do Mundo.

Antes de estrear no torneio, o Brasil ainda fará mais um amistoso. Será contra a seleção do Egito, nos Estados Unidos, no dia 6 de junho.