Mateta comemorando gol contra o Rayo VallecanoDivulgação/Crystal Palace
É o primeiro título europeu do Crystal Palace, que em 2025 havia celebrado sua maior conquista até então ao desbancar o forte Manchester City na final da Copa da Inglaterra, com 1 a 0. O time fundado em 1861 em Londres ainda comemorou a Supercopa da Inglaterra ao desbancar o Liverpool nos pênaltis.
Dona de liga muito forte e com equipes milionários, a Inglaterra pode conquistar tudo na Europa em quesito de clubes. O Aston Villa já havia erguido o troféu da Europa League, dias atrás, o Crystal Palace fez festa nesta quarta-feira e ainda tem o Arsenal na decisão da Champions League no sábado, diante do atual campeão Paris Saint-Germain.
COMEÇO EQUILIBRADO E RAYO VALLECANO MELHOR
O jogo começou em um campo esfumaçado por causa da linda festa com fogos, artifícios e sinalizadores nas arquibancadas. Com casa cheia, as torcidas inglesa e espanhola faziam enorme barulho e travavam belo espetáculo fora de campo para incentivar seus ídolos.
O Crystal Palace confiava em sua dupla ofensiva formada pelo grandalhão Mateta e o ligeiro Sarr, enquanto a esperança do Rayo Vallecano estava no centroavante brasileiro Alemão, com passagem pelo Internacional. Os ingleses se portaram como favoritos e tiveram mais as ações no começo, com os espanhóis armados para contra-atacarem.
Diante de fortes marcações, os cruzamentos às áreas deram o tom na primeira etapa, mas com defesas se sobressaindo e goleiros pouco trabalhando. A primeira grande oportunidade do jogo foi com Alemão recebendo o cruzamento e desviando de primeira, para fora. Unai López ainda assustou com batida de fora da área, com o Rayo Vallecano um pouco melhor nos primeiros 45 minutos. Apenas nos acréscimos que o Palace assustou, em cabeçada errada de Mitchell.
VOLTA DO INTERVALO EM ALTA E GOL DO CRYSTAL PALACE
O cenário do jogo, favorável aos espanhóis na etapa inicial, se transformou após o intervalo. O Rayo Vallecano se surpreendeu com o maior ímpeto do Palace. O rival inglês voltou mais ligado e chegando bem na frente a todo momento. Em lance impressionante, a cobrança da trave bateu na trave duas vezes e Mateta novamente parou no posto na volta - o centroavante ainda parou em milagre do goleiro a seguir.
O sufoco não resultou em novo gol, que traria alívio na decisão, mas os ingleses souberam se defender bem. O relógio passou rápido, o goleiro Henderson quase não foi exigido pelo remodelado ataque espanhol, com cinco mudanças e somente a manutenção de Alemão, e o torcedor e os jogadores do Crystal Palace fizeram linda festa ao apito final.
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