Bola de Ouro da 'France Football' - AFP

Bola de Ouro da 'France Football'AFP

Publicado 28/05/2026 16:32

A cerimônia da Bola de Ouro, que premia os melhores jogadores e jogadoras de futebol do mundo, vai ter um palco diferente neste ano. O tradicional evento será transferido de sua sede, em Paris, para ser realizado em Londres, no final do ano.



A mudança de local para o encontro de 26 de outubro marca o 70º aniversário da primeira premiação, conquistada pela lenda inglesa Stanley Matthews. A alteração foi anunciada nesta quinta-feira pelos organizadores: a revista France Football e a Uefa. O local exato ainda não foi definido.



Londres também é a cidade natal do maior artilheiro da história da Inglaterra, Harry Kane, e do Arsenal, time que conquistou a Premier League nesta temporada e encerrou um jejum de 22 anos. O time inglês disputará seu primeiro título da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain no sábado.



Kane marcou 61 gols em 51 jogos em uma temporada excepcional com o Bayern de Munique, campeão alemão. Essa melhor marca da carreira inclui 14 gols na Liga dos Campeões, onde o conjunto alemão foi eliminado pelo PSG nas semifinais.