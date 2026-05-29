Martinelli em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves/ Fluminense
Fluminense só deverá liberar Martinelli em janela de transferências por 'valor irrecusável'
Jogador, de 24 anos, é peça fundamental no Tricolor
Fluminense terá mudança na zaga para o jogo diante do Cruzeiro
Tricolor enfrentará o Cruzeiro no Mineirão, pela 18ª rodada do Brasileirão, no domingo
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Jogador, de 24 anos, é peça fundamental no Tricolor
Fluminense aposta em 'outra Libertadores', com mais confiança, Hulk e menos erros
Apesar de alívio com vaga nas oitavas, jogadores admitem necessidade de ajustar a rota do Tricolor
Estreia de Hulk deve ser adiada e ocorrer longe do Maracanã
Jogador, de 39 anos, é reforço para o segundo semestre
Martinelli tentou jogar contra Bolívar e celebra volta ao Fluminense antes de previsão
Volante ajuda o Tricolor em vitória que garantiu a vaga nas oitavas de final da Libertadores
Fluminense garante premiação milionária com classificação na Libertadores
Tricolor, entretanto, deixou de ganhar mais dinheiro por causa da campanha ruim na fase de grupos
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