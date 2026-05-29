Martinelli em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves/ Fluminense

Martinelli em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves/ Fluminense

Publicado 29/05/2026 10:40

Rio - A presença de Martinelli, de 24 anos, na partida contra o Deportivo La Guaria, da Venezuela, na última quarta-feira (27) reforçou a importância do volante no Fluminense. De acordo com informações do portal "GE", o Tricolor não deseja a venda do atleta na próxima janela e ela só irá acontecer por um "valor irrecusável".

O volante, de 24 anos, é considerado o jogador com maior valor de mercado no elenco atual e já recebeu sondagens de times italianos e ingleses em outros momentos da carreira. Porém, Martinelli é visto como fundamental no elenco.

"Impressionante. Impressionante. Impressionante. Martinelli, como disse, traz um equilíbrio para a equipe. A necessidade de tê-lo é porque te dá equilíbrio na posição com bola, te dá equilíbrio na posição sem bola. Sobretudo para trás, é algo que o nível dele não dá para passar. Temos muito bons jogadores, mas Martinelli está em um nível acima", disse Luís Zubeldía após a vitória da última quarta (27).

Martinelli se profissionalizou na temporada de 2020 e tem 317 jogos, 16 gols e 20 assistências. No total, ele conquistou uma Libertadores, uma Recopa e dois Campeonatos Cariocas.