Atual campeão peso-médio do UFC, Sean Strickland projetou luta com Anderson Silva - (Foto: Reprodução)

Atual campeão peso-médio do UFC, Sean Strickland projetou luta com Anderson Silva (Foto: Reprodução)

Publicado 29/05/2026 11:00

A confiança de Sean Strickland parece ter atingido um novo patamar após sua recente vitória sobre Khamzat Chimaev no UFC 328. Atual campeão peso-médio do UFC, o americano voltou a chamar atenção ao comentar sobre um possível duelo contra Anderson Silva, um dos maiores nomes da história do MMA. Sem demonstrar qualquer dúvida, o falastrão afirmou que superaria o brasileiro com facilidade, mesmo se o "Spider" estivesse vivendo o melhor momento de sua carreira.



A declaração aconteceu durante participação em uma transmissão ao vivo da influenciadora "Nina Drama". Questionado sobre como imaginaria um combate contra Anderson Silva no auge, Strickland foi direto ao responder e utilizou a evolução técnica do esporte como principal argumento para sustentar sua opinião.



“Eu daria uma surra nele (Anderson Silva). Acho que há uma grande diferença de nível agora. Se você pudesse pegar o Anderson Silva e trazê-lo para os tempos modernos, sabe? Cada geração fica melhor e melhor, e se aprimora. Então é uma daquelas lutas que você fica tipo: ‘Será que eu acabaria com esse cara?’. Bem, sim. O esporte está evoluindo naturalmente”, declarou o campeão dos médios.