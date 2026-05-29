Atual campeão peso-médio do UFC, Sean Strickland projetou luta com Anderson Silva (Foto: Reprodução)
A declaração aconteceu durante participação em uma transmissão ao vivo da influenciadora "Nina Drama". Questionado sobre como imaginaria um combate contra Anderson Silva no auge, Strickland foi direto ao responder e utilizou a evolução técnica do esporte como principal argumento para sustentar sua opinião.
“Eu daria uma surra nele (Anderson Silva). Acho que há uma grande diferença de nível agora. Se você pudesse pegar o Anderson Silva e trazê-lo para os tempos modernos, sabe? Cada geração fica melhor e melhor, e se aprimora. Então é uma daquelas lutas que você fica tipo: ‘Será que eu acabaria com esse cara?’. Bem, sim. O esporte está evoluindo naturalmente”, declarou o campeão dos médios.
A declaração rapidamente repercutiu entre fãs e analistas, especialmente pelo tamanho do legado construído por Anderson Silva dentro do UFC. O brasileiro dominou a divisão dos médios durante anos e até hoje é tratado como um dos maiores atletas da história da organização. Além do estilo plástico e das atuações históricas, o Spider também construiu marcas que seguem difíceis de serem alcançadas mais de uma década depois.
Entre 2006 e 2012, Anderson emplacou 16 vitórias consecutivas no Ultimate, sequência que permanece como uma das maiores da companhia. Dentro da categoria até 84kg, o ex-campeão também estabeleceu o recorde de defesas de cinturão, com dez triunfos em disputas de título. Os feitos ajudaram o brasileiro a entrar para o Hall da Fama da organização e consolidaram sua presença constante nas discussões sobre o maior lutador de todos os tempos.
Já Strickland vive atualmente um dos momentos mais fortes de sua trajetória profissional. Após recuperar o cinturão dos médios, o americano voltou a ganhar destaque pela postura provocadora e pelas declarações polêmicas fora do octógono. Mesmo reconhecido pelo estilo agressivo nas entrevistas, o campeão reforçou que acredita que os atletas da atual geração possuem um nível técnico superior ao de lutadores de eras anteriores.
Enquanto isso, o legado de Anderson Silva continua sendo referência dentro do esporte. Mesmo aposentado do UFC desde 2020, o brasileiro segue citado por atletas, especialistas e fãs como um dos nomes mais influentes que já passaram pelo octógono mais famoso do mundo.
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