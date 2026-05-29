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Paraguai - Flamengo e Fluminense conheceram nesta sexta-feira (29) os adversários das oitavas de final da Libertadores. O sorteio realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, definiu os jogos da próxima etapa do torneio continental. Os confrontos estão previstos para as semanas dos dias 11 e 18 de agosto.
O Rubro-Negro enfrentará o Cruzeiro. Já o Tricolor terá pela frente, mais uma vez, o Independiente Rivadavia (ARG), que também estava no Grupo C.  
Os times foram divididos em dois potes, um com os líderes dos grupos e, outro, com os vice-líderes. As equipes do primeiro pote decidem a vaga em casa. 

Os confrontos das oitavas de final

. Estudiantes (ARG) x Universidad Católica (CHI)
. Mirassol x LDU (ECU)
. Fluminense x Independiente Rivadavia (ARG)
. Tolima (COL) x Independiente Del Valle (ECU)
. Cruzeiro x Flamengo
. Platense (ARG) x Coquimbo Unido (CHI)
. Palmeiras x Cerro Porteño (PAR)
. Rosario Central (ARG) x Corinthians
*Times em negrito jogam a volta em casa

Veja o chaveamento

Sorteio das oitavas de final da Libertadores - Divulgação / Conmebol
Sorteio das oitavas de final da LibertadoresDivulgação / Conmebol
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