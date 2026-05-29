Troféu da Copa Sul-Americana - Staff Images / Conmebol

Troféu da Copa Sul-AmericanaStaff Images / Conmebol

Publicado 29/05/2026 12:12

Paraguai - Botafogo Vasco conheceram nesta sexta-feira (29) os adversários das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O sorteio realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, definiu os jogos da próxima etapa do torneio continental. Os confrontos estão previstos para as semanas dos dias 11 e 18 de agosto.

O Glorioso terá pela frente o vencedor de Lanús (ARG) e Cienciano (PER). Já o Gigante da Colina, se passar pelo Independiente Medellín (COL) nos playoffs, enfrentará o Olimpia (PAR).

O sorteio foi dividido em dois potes. No principal, estavam os primeiros colocados dos grupos da Sul-Americana, já garantidos de forma antecipada nas oitavas de final. No outro, os confrontos de playoffs, embates entre os segundos colocados da Sul-Americana e os terceiros da Libertadores, previstos para as semanas dos dias 21 e 28 de julho.



Os confrontos das oitavas de final

. Boca Juniors (ARG) ou O'Higgins (CHI) x Recoleta (PAR)

. Sporting Cristal (PER) ou Red Bull Bragantino x Atlético-MG

. Lanús (ARG) ou Cienciano (PER) x Botafogo

. Independiente Medellín (COL) ou Vasco x Olimpia (PAR)

. Santa Fé (COL) ou Caracas (VEN) x River Plate (ARG)

. Nacional (URU) ou Tigre (ARG) x Montevideo City Torque (URU)

. Universidade Central (VEN) ou Santos x Macará (ECU)

. Bolívar (BOL) ou Grêmio x São Paulo

*Times em negrito jogam a volta em casa

Veja o chaveamento

Sorteio da Sul-Americana Divulgação / Sul-Americana