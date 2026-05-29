Daniella Chavez é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram

Daniella Chavez é musa do OnlyFansReprodução / Instagram

Publicado 29/05/2026 17:50

Rio - Torcedora do O'Higgins, Daniella Chavez, está empolgada com os playoffs da Sul-Americana. A beldade prometeu aparecer nua se o clube chileno eliminar o Boca Juniors nesta fase da competição. Em seu perfil oficial no "X", o antigo Twitter, a modelo apareceu segurando somente a bandeira do seu time do coração e mandou um recado.

fotogaleria

"Dê like se você quer que o O’Higgins vença o Boca. Vamos O’Higgins! Se ganharmos, a bandeira cai!", afirmou a chilena.

Daniella Chavez costuma utilizar seu perfil no "X" (@daniellachavez) para abordar diversos temas, entre eles futebol e política. Nascida no Chile, a beldade mora fora do seu país há alguns anos.

Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.