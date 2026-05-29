Daniella Chavez é musa do OnlyFansReprodução / Instagram

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Rio - Torcedora do O'Higgins, Daniella Chavez, está empolgada com os playoffs da Sul-Americana. A beldade prometeu aparecer nua se o clube chileno eliminar o Boca Juniors nesta fase da competição. Em seu perfil oficial no "X", o antigo Twitter, a modelo apareceu segurando somente a bandeira do seu time do coração e mandou um recado.
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Daniella Chavez é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram
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Daniella Chavez teve affair com Cristiano Ronaldo - Reprodução / X
Daniella Chavez é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram
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Daniella Chavez é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram
Daniella Chavez é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram
Daniella Chavez é musa do OnlyFans - Reprodução / Twitter
Daniella Chavez é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram
Daniella Chavez é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram
Daniella Chavez em ensaio com lingerie - Reprodução / Instagram
Daniella Chavez em ensaio com lingerie - Reprodução / Instagram
Daniella Chavez é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram
Daniella Chavez fez promessa por vitória chilena - Reprodução / Twitter
Daniella Chavez fez promessa por vitória do Chile - Reprodução / Instagram
Daniella Chavez fez promessa por vitória do Chile - Reprodução / Instagram
Daniella Chavez - Reprodução / Instagram
Daniella Chavez - Reprodução / Instagram
Daniella Chavez - Reprodução / Instagram
Daniella Chávez - Reprodução / Twitter
Daniella Chavez - Reprodução / Instagram
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Topless de Daniella Chavez - Reprodução / Twitter
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Daniella Chavez - Reprodução / Instagram
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Daniella Chávez - Reprodução / Instagram
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Daniella Chávez - Reprodução / Instagram
Daniella Chávez - Reprodução / Instagram
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"Dê like se você quer que o O’Higgins vença o Boca. Vamos O’Higgins! Se ganharmos, a bandeira cai!", afirmou a chilena.
Daniella Chavez costuma utilizar seu perfil no "X" (@daniellachavez) para abordar diversos temas, entre eles futebol e política. Nascida no Chile, a beldade mora fora do seu país há alguns anos.
Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.