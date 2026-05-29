Alisson em ação durante treino da seleção brasileira, na Granja Comary - Rafael Ribeiro / CBF

Alisson em ação durante treino da seleção brasileira, na Granja ComaryRafael Ribeiro / CBF

Publicado 29/05/2026 16:50

Rio - O goleiro Alisson, de 33 anos, seguirá no Liverpool na próxima temporada. De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, o clube inglês informou ao brasileiro que deseja sua permanência, apesar do interesse de clubes italianos em sua contratação.

O brasileiro recebeu consultas do Milan e da Juventus. Com passagem pela Roma, Alisson teria visto com bons olhos a possibilidade de retornar ao futebol italiano. Porém, vai cumprir seu contrato até junho de 2027.

O Liverpool perdeu recentemente Mohamed Salah, que foi peça fundamental nas últimas temporadas. Mesmo com Alisson vivendo um ano difícil com muitas lesões, ele vista como importante para o elenco do clube inglês.

Na temporada atual, Alisson defendeu o Liverpool em apenas 32 partidas. O goleiro da seleção brasileira chegou ao clube em julho de 2018. No total, ele conquistou nove títulos, os principais foram uma Liga dos Campeões, dois Campeonatos Ingleses e um Mundial de Clubes.