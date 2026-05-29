David Sousa em ação durante jogo do Casa Pia, em Portugal - Divulgação / Casa Pia

David Sousa em ação durante jogo do Casa Pia, em PortugalDivulgação / Casa Pia

Publicado 29/05/2026 16:39

O Casa Pia alcançou o principal objetivo da temporada e seguirá entre os principais clubes de Portugal. Na decisão do playoff de permanência, os Gansos venceram o Torreense por 2 a 0 e garantiram presença na Primeira Liga na próxima temporada.

Um dos destaques da equipe ao longo do ano, o zagueiro brasileiro David Sousa comemorou o resultado e ressaltou a força do elenco em um momento decisivo da temporada. Formado nas categorias de base do Botafogo, o defensor destacou a união do grupo para conquistar a permanência.

“Não foi a temporada que a gente queria. Não tínhamos esse pensamento de jogar esse playoff, mas, quando aconteceu, nós nos fechamos e definimos que o nosso único objetivo era a permanência. O Casa Pia merecia permanecer, a torcida merecia, e nós lutamos bastante para garantir isso. Realmente não era a temporada que queríamos, mas, no final, conseguimos o objetivo, que era seguir na Primeira Liga e entre os principais times do país”, afirmou.

Apesar das dificuldades enfrentadas pela equipe, David Sousa terminou a temporada como um dos pilares defensivos do Casa Pia. O brasileiro disputou 30 partidas e marcou dois gols, além de liderar importantes estatísticas do elenco.

O defensor foi o líder da equipe em desarmes, com média de 1,8 por jogo, além de terminar na primeira colocação em interceptações (1,7) e cortes (6,2 por partida). Na saída de bola e construção ofensiva, também se destacou ao registrar a melhor média do time em passes longos certos, com 3,2 por duelo. Já em passes certos, teve a segunda melhor marca do elenco, com média de 26,3 por partida.

David também comentou sobre o aprendizado vivido em sua primeira experiência no futebol português e destacou a oportunidade de atuar ao lado do experiente José Fonte.

“Foi uma temporada para a qual eu me preparei bastante. Era a minha primeira experiência em Portugal, uma das maiores ligas da Europa, enfrentando grandes adversários, mas acredito que consegui desempenhar bem e ajudar a equipe. Foi especial dividir o campo com uma lenda como o José Fonte. Aprendi bastante com ele, foi um aprendizado muito grande. Espero seguir evoluindo e crescendo, e que a próxima temporada seja ainda melhor”, concluiu.