Gabriel Brazão no jogo entre Palmeiras e Santos - Raul Baretta/ Santos FC

Gabriel Brazão no jogo entre Palmeiras e SantosRaul Baretta/ Santos FC

Publicado 29/05/2026 17:20 | Atualizado 29/05/2026 17:26

Rio - O goleiro Gabriel Brazão, do Santos, foi punido com quatro jogos de suspensão e multa de R$ 4 mil. A Terceira Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) julgou o atleta nesta sexta-feira (29) por causa de uma declaração em entrevista depois do empate do Peixe com o Palmeiras em 1 a 1, que aconteceu no dia 2 de maio. Cabe recurso ao Pleno.

Após a partida, ele disse: "Eu acho que o Claus foi bem criterioso ali pela torcida, e tudo. Eu acho que, no meu ver, não merecia. Tanto que, quando eu ia tocar a bola, o Flaco tava dentro da área, isso não pode e eu avisei ele, e logo após que eu tocar ele me dá um amarelo", afirmou Brazão, naquela ocasião.

"Então, é complicado isso, mas como eu disse isso aí é questão de arbitragem, não cabe a mim dizer se é certo ou não, mas eu acho que ele foi bem criterioso, por tá na casa do Palmeiras a gente sabe que na dúvida é sempre eles", prosseguiu.

Brazão foi denunciado no no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala sobre "ofender alguém em sua honra, por fato relacionado

diretamente ao desporto".



