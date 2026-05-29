Escudo do Flamengo no Ninho do UrubuGilvan de Souza / Flamengo

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Rio - A Justiça do Distrito Federal derrubou a liminar que congelava os pagamentos do Banco BRB ao Flamengo. Na última semana, a 6ª Vara da Fazenda Pública do DF havia tomado a decisão de suspender repasses do patrocinador ao Rubro-Negro por causa de uma ação popular movida por uma moradora local contra a instituição financeira.
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A juíza Sandra Cristina Candeira de Lira havia suspendido os repasses provisoriamente, mas considerou que o contrato entre as partes não teve a participação do Governo. Portanto, declarou que a Vara não teria competência para julgar o mérito da ação.
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Na última quinta-feira (28), a ação foi julgada pela 7ª Vara Cível de Brasília, que derrubou a liminar e apontou que "não há indicação concreta e individualizada de vício específico de legalidade" no contrato entre os dois.
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Na última segunda-feira (25), o Flamengo relatou que deixou de receber R$ 6,2 milhões do BRB desde que a liminar foi concedida pela Justiça de Brasília. O Rubro-Negro é patrocinado pelo banco desde 2020 e renovou o vínculo em março deste ano.