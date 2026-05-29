Gordon é o novo reforço do Barcelona para a próxima temporada - Divulgação

Gordon é o novo reforço do Barcelona para a próxima temporadaDivulgação

Publicado 29/05/2026 16:56

O Barcelona oficializou nesta sexta-feira (29) a contratação de Anthony Gordon, que estava no Newcastle. O atacante inglês de 25 anos chega ao clube catalão por 80 milhões de euros (R$ 467,3 milhões), com contrato válido até junho de 2031.



O atacante é o primeiro reforço da equipe para a próxima temporada. O Barcelona também manifestou recentemente interesse nas contratações de Bernardo Silva, que está de saída do Manchester City, e de Julián Álvarez, do Atlético de Madrid.