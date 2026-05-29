Gordon é o novo reforço do Barcelona para a próxima temporadaDivulgação
O atacante é o primeiro reforço da equipe para a próxima temporada. O Barcelona também manifestou recentemente interesse nas contratações de Bernardo Silva, que está de saída do Manchester City, e de Julián Álvarez, do Atlético de Madrid.
Antes de se apresentar ao Barcelona, o atleta disputará a Copa do Mundo pela Inglaterra. A seleção está no Grupo L e enfrentará Croácia, Gana e Panamá. A estreia será no dia 17 de junho, contra os croatas.
O inglês chamou atenção no futebol europeu após boas atuações na Liga dos Campeões, marcando dez gols e sendo o artilheiro da equipe na competição. Ao todo na temporada 2025/26 com a camisa do Newcastle, disputou 46 jogos, sendo 36 como titular, com 17 gols marcados e duas assistências.
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