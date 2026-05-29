José Mourinho será técnico do RealDivulgação / Benfica
José Mourinho assina com o Real e será anunciado no próximo dia 7
Treinador, de 63 anos, retorna ao clube após 13 anos
Em preparação para a Copa, Seleção acompanha palestra sobre arbitragem e novas regras
O presidente da comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra, explicou as alterações
Na Justiça, Textor aciona a Eagle e alega que ainda é dono de ações da SAF do Botafogo
Ele defende que os termos previstos de transferência das ações de sua pessoa física para a pessoa jurídica da empresa não foi completada
777 se movimenta para impedir venda da SAF do Vasco e alerta Lamacchia
Empresário tem acordo encaminhado com o Cruz-Maltino pelas ações
River Plate anuncia a contratação de Otamendi, campeão do mundo com a Argentina
Vínculo vai de 1º de julho de 2026 a 31 de dezembro de 2027
Fluminense terá mudança na zaga para o jogo diante do Cruzeiro
Tricolor enfrentará o Cruzeiro no Mineirão, pela 18ª rodada do Brasileirão, no domingo
Imprensa internacional exalta João Fonseca depois de vitória sobre Djokovic
Jornais estrangeiros destacam atuação heroica do brasileiro de 19 anos em Roland Garros
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.