José Mourinho será técnico do Real - Divulgação / Benfica

José Mourinho será técnico do RealDivulgação / Benfica

Publicado 29/05/2026 17:20

Rio - O treinador José Mourinho, de 63 anos, já assinou contrato com o Real Madrid. De acordo com o jornal "The Athletic", o português ficará por duas temporadas no clube espanhol e o anuncio da sua contratação será feito no próximo dia 7 (domingo), dia da eleição nos Merengues.

Mourinho comandou o Real Madrid por três temporadas em sua primeira passagem entre 2010 e 2013. No período, conquistou o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha. Agora, retorna ao Santiago Bernabéu 13 anos depois.

Vai ser também o retorno de Mourinho aos holofotes dos grandes na Europa. Desde que deixou o Manchester United em 2018, o português trabalhou em equipes de menor expressão como Tottenham, Roma e Fenerbahçe. O Benfica, também considerado um gigante europeu, vive anos de menos prestígio no Velho Continente.

Mourinho passou por Porto, Chelsea, Inter de Milão e Chelsea. Ganhou duas Ligas dos Campeões (uma com o Porto e outra com a Inter). Além disso, foi tricampeão inglês pelos Blues e bicampeão italiano com a Inter.