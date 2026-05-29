João Fonseca comemora vitória sobre Djokovic - Julien de Rosa / AFP

João Fonseca comemora vitória sobre DjokovicJulien de Rosa / AFP

Publicado 29/05/2026 17:57

A expressão de João Fonseca após encaixar o último ace da vitória sobre Novak Djokovic serviu para ilustrar a surpresa do tenista com o triunfo histórico desta sexta (29), em Roland Garros. O brasileiro bateu seu adversário em cinco sets, de virada, após perder os dois primeiros. Emocionado e feliz, a promessa de 19 anos admitiu que chegou a duvidar da reviravolta.

"Acho que nem eu acreditava na virada depois do segundo set", admitiu João Fonseca à 'ESPN'. "Ele estava me destruindo, estava em todos os lados. Eu gosto de girar mais (nas batidas) e não estava conseguindo encontrar a forma de jogar. Disse para o meu treinador que não sabia o que era para fazer, mas fui ficando, ficando, ele começou a sentir o calor, eu aproveitei um break point".

Djokovic, de 39 anos, baixou a intensidade a partir do terceiro set, justamente quando João Fonseca começou a soltar mais o braço, investindo em golpes potentes e rápidos, além de bolas curtas impressionantes. Desgastar o sérvio ajudou no triunfo espetacular do brasileiro.

"Estou feliz demais. Acho que aprendi muito com ele. O Djokovic é um sacador, jogador que saca muito bem nos momentos importantes. (Na hora do saque da vitória) Só tive convicção de jogar para o alto e explodir na bola", afirmou João Fonseca, sobre como realizou o ponto decisivo.

Ainda em quadra, falando inglês, o prodígio verde e amarelo quebrou protocolos ao emocionar a torcida e sua mãe, torcedora ilustre e bastante vibrante nas lotadas arquibancadas da quadra Philippe Chartrier. "Primeiro, preciso falar do dia da minha mãe. Feliz aniversário, mãe. Muito obrigado", disse João Fonseca, ovacionado de pé.

"Eu apenas joguei, curti estar na quadra e que prazer foi. Que ídolo nós temos", exaltou, sem esconder a idolatria por Djokovic. "É um prazer simplesmente entrar em quadra contra ele. Foi a primeira vez que jogo contra ele, então só tenho a agradecer e estou muito feliz". Com o triunfo, João Fonseca chegou às oitavas de final de um Grand Slam pela primeira vez na carreira.