João Fonseca comemora vitória sobre DjokovicJulien de Rosa / AFP

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Estadão Conteúdo
A expressão de João Fonseca após encaixar o último ace da vitória sobre Novak Djokovic serviu para ilustrar a surpresa do tenista com o triunfo histórico desta sexta (29), em Roland Garros. O brasileiro bateu seu adversário em cinco sets, de virada, após perder os dois primeiros. Emocionado e feliz, a promessa de 19 anos admitiu que chegou a duvidar da reviravolta.
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"Acho que nem eu acreditava na virada depois do segundo set", admitiu João Fonseca à 'ESPN'. "Ele estava me destruindo, estava em todos os lados. Eu gosto de girar mais (nas batidas) e não estava conseguindo encontrar a forma de jogar. Disse para o meu treinador que não sabia o que era para fazer, mas fui ficando, ficando, ele começou a sentir o calor, eu aproveitei um break point".
Djokovic, de 39 anos, baixou a intensidade a partir do terceiro set, justamente quando João Fonseca começou a soltar mais o braço, investindo em golpes potentes e rápidos, além de bolas curtas impressionantes. Desgastar o sérvio ajudou no triunfo espetacular do brasileiro.
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"Estou feliz demais. Acho que aprendi muito com ele. O Djokovic é um sacador, jogador que saca muito bem nos momentos importantes. (Na hora do saque da vitória) Só tive convicção de jogar para o alto e explodir na bola", afirmou João Fonseca, sobre como realizou o ponto decisivo.
Ainda em quadra, falando inglês, o prodígio verde e amarelo quebrou protocolos ao emocionar a torcida e sua mãe, torcedora ilustre e bastante vibrante nas lotadas arquibancadas da quadra Philippe Chartrier. "Primeiro, preciso falar do dia da minha mãe. Feliz aniversário, mãe. Muito obrigado", disse João Fonseca, ovacionado de pé.
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"Eu apenas joguei, curti estar na quadra e que prazer foi. Que ídolo nós temos", exaltou, sem esconder a idolatria por Djokovic. "É um prazer simplesmente entrar em quadra contra ele. Foi a primeira vez que jogo contra ele, então só tenho a agradecer e estou muito feliz". Com o triunfo, João Fonseca chegou às oitavas de final de um Grand Slam pela primeira vez na carreira.