Neymar faz trabalhos na academia - Reprodução/CBF TV

Neymar faz trabalhos na academiaReprodução/CBF TV

Publicado 29/05/2026 18:40

Teresópolis - Neymar apareceu no gramado nesta sexta-feira (29), para acompanhar o treino da seleção brasileira. O atacante segue em recuperação de uma lesão grau 2 na panturrilha direita.

Segundo a 'ESPN', ele assistiu a uma parte da atividade ao lado de dirigentes e integrantes da comissão técnica da seleção brasileira. Por causa da lesão, ele segue o protocolo do departamento médico.

Situação de Neymar

Os exames realizados por Neymar na última quarta-feira (27) constataram uma lesão muscular grau 2 na panturrilha direita. A expectativa é que ele esteja liberado para atuar daqui a duas ou três semanas. Assim, tem chance de perder a estreia da Seleção na Copa do Mundo.

"Ele se apresentou, fez todos os exames médicos e os exames complementares. A ressonância magnética identificou uma lesão muscular grau 2 na panturrilha. Não é só um edema. O atleta segue em tratamento intensivo. A nossa expectativa é que esteja liberado entre duas a três semanas. Vamos avaliar a evolução dia a dia", disse o médico da CBF, Rodrigo Lasmar, na Granja Comary.