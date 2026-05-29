Vasco se classificou para os playoffs da Copa Sul-Americana - AFP

Vasco se classificou para os playoffs da Copa Sul-AmericanaAFP

Publicado 29/05/2026 18:48

Rio - O Vasco enfrentará o Independiente Medellín, da Colômbia, na fase de playoffs da Sul-Americana com uma importante vantagem. O jogo de ida, programado para a semana do dia 22 de julho na Colômbia, não terá a presença de público. A Conmebol puniu a equipe de Medellín com cinco partidas de portões fechados em competições organizadas pela entidade devido ao caos que seus torcedores causaram no jogo contra o Flamengo, na Libertadores.



Os confrontos foram definidos na última quinta-feira (28), com o encerramento da fase de grupos das duas competições continentais. Diferentemente das oitavas de final, os duelos dos playoffs seguem critérios de desempenho, sem sorteio.

O Cruz-Maltino avançou como o terceiro melhor segundo colocado da Sul-Americana. O Medellín migrou para o torneio após fechar a Libertadores como o sexto melhor terceiro colocado. O Vasco será o mandante do jogo da volta, que acontecerá na semana do dia 29 de julho.

A severa punição ao time colombiano foi motivada pelo caos generalizado nas arquibancadas do Estádio Atanasio Girardot, no início do jogo contra o Flamengo. A barbárie forçou o árbitro Jesús Valenzuela a interromper a partida. Pouco mais de 1h depois, ela foi cancelada. A Conmebol, posteriormente, declarou o Rubro-Negro como o vencedor.



Mesmo com a atmosfera turbulenta, os colombianos chegaram à última rodada da Libertadores dependendo apenas de um empate contra o Estudiantes, na Argentina, para avançarem na competição. A equipe, contudo, cedeu a vaga nos acréscimos ao sofrer um gol aos 47 minutos do segundo tempo. A derrota por 1 a 0 sacramentou a queda para a Sul-Americana.