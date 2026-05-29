João Fonseca celebra vitória diante do sérvio Novak Djokovic - Dimitar Dilkoff / AFP

João Fonseca celebra vitória diante do sérvio Novak DjokovicDimitar Dilkoff / AFP

Publicado 29/05/2026 19:55

virada de João Fonseca sobre a lenda Novak Djokovic pela terceira rodada de Roland Garros nesta sexta-feira, 29, virou destaque na imprensa internacional. Depois de sair perdendo por 2 sets a 0 para o maior vencedor do Grand Slam, o brasileiro se recuperou na partida e garantiu vaga nas oitavas de final do torneio.



O triunfo de Fonseca tem um significado especial diante de seu ídolo no esporte. Aos 19 anos, o brasileiro se tornou o jogador mais jovem a derrotar o sérvio, de 39 anos, em uma partida de Grand Slam. Além disso, a vitória marca o retorno do Brasil às oitavas do torneio depois de 16 anos. Rio - A vitória épica depela terceira rodada de Roland Garros nesta sexta-feira, 29, virou destaque na imprensa internacional. Depois de sair perdendo por 2 sets a 0 para o maior vencedor do Grand Slam, o brasileiro se recuperou na partida e garantiu vaga nas oitavas de final do torneio.O triunfo de Fonseca tem um significado especial diante de seu ídolo no esporte. Aos 19 anos, o brasileiro se tornou o jogador mais jovem a derrotar o sérvio, de 39 anos, em uma partida de Grand Slam. Além disso, a vitória marca o retorno do Brasil às oitavas do torneio depois de 16 anos.

O jornal francês "L'Equipe" exaltou o resultado de Fonseca e sua atuação heroica. "Que partida! Após quase cinco horas de um confronto absolutamente dramático, o jovem brasileiro João Fonseca conquistou a maior vitória de sua carreira contra Novak Djokovic, o número 4 do mundo (4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5). Assim, ao final desta quinzena em Paris, haverá um novo campeão de Grand Slam."



Já o jornal "The Guardian", da Inglaterra, chamou Fonseca de "brilhante" e avaliou que este resultado "definirá sua carreira". "Foi necessária uma atuação corajosa e determinada de João Fonseca para impedir que seu lendário adversário tivesse qualquer chance de reação, com o brasileiro de 19 anos resistindo bravamente para conquistar uma vitória que definirá sua carreira diante de uma torcida vibrante, fechando sua impressionante vitória por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 sobre Djokovic após intensas quatro horas e 53 minutos em quadra."



Na Espanha, o jornal "Marca" focou no revés de Djokovic e escreveu que o multicampeão "ajoelhou-se diante de Fonseca". "Ele (Djokovic) rezou aos céus pedindo ajuda divina para conseguir novamente, para provar mais uma vez que não havia ninguém como ele. Recusou-se a recuar diante da nova geração de jogadores, os nascidos em 2006. Mas caiu novamente. Suas forças o abandonaram mais uma vez."



Na Sérvia, país de Djokovic, o jornal "Mozzart Sport" destacou a capacidade mental de Fonseca mesmo diante de um placar adverso e disse que o mundo do tênis ficou em "absoluto choque" com o resultado.

"Quando este thriller do tênis entrou em sua quinta hora de uma luta brutal na sauna parisiense, parecia que Novak, embora aos 40 anos, tinha forças para enfrentar um adversário 19 anos mais jovem. Ele vencia por 3 a 1, mas então sua energia se esgotou completamente, o que o sul-americano, empolgado, aproveitou para demonstrar a autêntica 'joga bonito'. O jovem sul-americano suportou uma enorme pressão mental, protagonizou uma virada milagrosa e, após cinco horas de inferno, iluminou o carnaval brasileiro no meio de Paris, deixando o mundo do tênis em absoluto choque."



Na sequência de Roland Garros, João Fonseca, que já alcançou seu melhor desempenho no Grand Slam, enfrentará o norueguês Casper Ruud. A partida das oitavas de final está prevista para o próximo domingo, 31, ainda sem definição de horário.