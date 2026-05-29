Yhtallo em ação pelo BotafogoFoto: Vitor Silva / Botafogo

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Rio - A vitória do Botafogo sobre o Caracas por 3 a 1 na Venezuela, na última quarta-feira (29), teve Ythallo como uma das novidades no time titular. O zagueiro, que não disputava uma partida há pouco mais de dois meses, voltou a receber oportunidade e contou bastidores da conversa com Franclim Carvalho. Ele também destacou o apoio da comissão técnica.

"Tive sim um papo com o Franclim, mas isso aconteceu quando eu não estava indo para os jogos. Eu busquei saber em que precisava melhorar e como eu poderia ajudar mais o grupo. Ele me deu um feedback com algumas questões e procurei evoluir dentro do que conversamos. Isso me deu ainda mais motivação para treinar ainda mais forte para conseguir ter meu papel dentro do elenco e, aos poucos, conquistar o meu espaço. Foi uma conversa muito importante e que ajudou bastante", disse Ythallo.

"A comissão técnica tem sempre procurado nos auxiliar da melhor forma possível, mas o apoio dos meus companheiros tem sido fundamental também para seguir em busca de evolução no dia a dia. Me preparei bastante para corresponder dentro de campo, pois já imaginava que a oportunidade poderia acontecer e acredito que consegui cumprir bem o meu papel, procurando atuar com mais segurança e simplicidade na defesa", completou.
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Na ocasião, o zagueiro atuou durante toda a partida na vitória por 3 a 1 sobre o Caracas, na última quarta-feira (27). Foi a primeira vez que o defensor jogou sob o comando de Franclim Carvalho.
A última partida do atleta havia sido em 7 de março, contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca, ainda com Martín Anselmi no comando da equipe.

O próximo compromisso do Botafogo será contra o Bahia, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste sábado (30), às 17h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.