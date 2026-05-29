Millán disputa bola com Cano no treino do FluminenseFoto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC
A última vez que ele entrou em campo foi no começo de maio, contra o Vitória, no empate por 2 a 2, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atleta atuou durante os 90 minutos. Ao todo, Millán disputou três jogos pelo Fluminense.
Além de Freytes, o Fluminense terá outro desfalque. O técnico Zubeldía recebeu o terceiro cartão após o apito final, por reclamar de uma marcação da arbitragem. Assim, Maxi Cuberas será o substituto à beira do campo.
Nonato também cumprirá suspensão, enquanto Ignacio ainda é dúvida para o confronto. O zagueiro sofreu uma fratura no quarto metacarpo e foi ausência nos treinos da semana. O atleta será reavaliado no sábado (30) para saber se terá condições de jogo.
A equipe também não contará com Canobbio, que se apresentou à seleção uruguaia para a Copa do Mundo. Mesmo sem a divulgação da lista, o atacante já treina com a Celeste.
O duelo contra o Cruzeiro será neste domingo (31), às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. No momento, o Fluminense ocupa a terceira colocação, com 30 pontos.
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