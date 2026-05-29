Seleção assiste à palestra sobre mudanças da arbitragem - Rafael Ribeiro/CBF

Seleção assiste à palestra sobre mudanças da arbitragemRafael Ribeiro/CBF

Publicado 29/05/2026 23:11 | Atualizado 29/05/2026 23:17

Teresópolis - Integrantes da comissão técnica e jogadores da seleção brasileira assistiram a uma palestra sobre mudanças de regra de arbitragem que valerão na Copa do Mundo . O encontro aconteceu na noite desta sexta-feira (29), na Grana Comary.

As novas regras serão aplicadas já na partida entre Brasil e Panamá. O amistoso entre as duas seleções acontecerá no domingo (31), a partir das 18h30, no Maracanã.

O presidente da comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra, explicou alterações em: protocolos do VAR; tiros de meta; laterais e substituições; entre outras situações.

"Esta foi a primeira vez que temos a oportunidade de falar diretamente com os jogadores da Seleção Brasileira sobre as mudanças para a temporada 2026/27, que pela primeira vez acontecerão em uma Copa do Mundo. Percebi um interesse imenso dos atletas em entender a fundo os detalhes dessas mudanças e os impactos que podem ocorrer num jogo de futebol", afirmou Rodrigo Cintra, ao site da CBF.



"Vale lembrar que ressaltamos aos jogadores que os árbitros não entrarão em campo buscando erros ou contando segundos aleatoriamente. Estas mudanças de regra vêm para dar mais justiça e aumentar o tempo de bola rolando", prosseguiu.

Relembre as mudanças

As substituições terão tempo limitado. O jogador terá dez segundos para sair. Caso demore, o suplente entrará em campo após um minuto.

Laterais e tiros de meta devem ser cobrados em até cinco segundos após a contagem do árbitro. Caso a regra não seja cumpria, a punição é a perda da posse de bola - inversão do lateral ou troca do tiro de meta para escanteio do adversário.

O VAR irá revisar cartões vermelhos oriundos de um segundo cartão amarelo claramente incorreto. Ele também vai corrigir escanteios ou tiros de meta concedidos incorretamente.

Após o jogador sofrer uma aparente lesão, o árbitro vai autorizar a equipe médica a entrar no gramado e fazer a avaliação. O tratamento ocorrerá fora do gramado, e o atleta deve permanecer fora da partida por um minuto de tempo corrido após o reinício do jogo.

Em relação a esse último ponto, a CBF esclareceu que: "As exceções para a regra de um minuto se aplicam às seguintes situações: lesões de goleiros; choque grave entre atletas da mesma equipe; concussões, problemas cardíacos e lesões graves na cabeça; quando o jogador lesionado for o cobrador de um pênalti. São válidas também para situações em que o atleta que sofre a falta se lesiona e o atleta infrator é punido com cartão amarelo ou vermelho, desde que o tratamento seja rápido".

