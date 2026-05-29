John Textor foi afastado do comando da SAF do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Na Justiça, Textor aciona a Eagle e alega que ainda é dono de ações da SAF do Botafogo
Ele defende que os termos previstos de transferência das ações de sua pessoa física para a pessoa jurídica da empresa não foi completada
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