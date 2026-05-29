John Textor foi afastado do comando da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

John Textor foi afastado do comando da SAF do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 29/05/2026 22:41

Rio - John Textor entrou com uma petição na Justiça do Rio contra a Eagle Bidco na quinta-feira (28). Para os advogados do americano, 90% das ações da SAF do Botafogo ainda pertencem ao empresário.

No texto da ação, ele alega que a rede multiclubes não completou os termos previstos de transferência das ações de sua pessoa física para a pessoa jurídica da empresa. A informação foi divulgada primeiro pelo site 'ge'.

Dessa forma, na visão do lado de John Textor, as ações não teriam como ser vendidas. Botafogo social e Eagle Bidco já entraram em acordo para darem fim à briga judicial e negociam para vender a SAF a um novo investidor.

A defesa ainda aponta que a transferência das ações para a Eagle teria como contrapartida o pagamento de cerca de R$ 105,3 milhões a Textor, o que não teria acontecido.