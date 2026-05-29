Bandeira do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Bandeira do VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 29/05/2026 22:02

Rio - A 777 Carioca, empresa subsidiária da 777 Partners, ingressou com uma interpelação judicial para impedir a venda da SAF do Vasco a Marcos Lamacchia. O Cruz-Maltino tem acordo encaminhado com o empresário pela transferência de 90% das ações.

Segundo o 'ge', a ação foi encaminhada diretamente a Lamacchia e serve como uma espécie de "aviso". A 777 Carioca defende que uma eventual revenda da empresa que comanda o futebol seria ilegal. Ela também pontua que ainda é dona de 70% das ações da SAF, sendo que 39% delas estão subscritas.



O Vasco, porém, entende de outra maneira. O Cruz-Maltino entende que a 777 tem apenas 31% das ações. Portanto, seria uma sócia minoritária e não poderia impedir a revenda.

A 777 Partners, que passou a ser gerida pela A-Cap (maior credora da empresa), é a antiga controladora da SAF do Vasco. Os efeitos do contrato foram suspensos em maio de 2014, e desde então o clube associativo está à frente do futebol cruz-maltino.