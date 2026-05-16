Jogadores do City comemoram título da Copa da Inglaterra - Adrian Dennis / AFP

Jogadores do City comemoram título da Copa da InglaterraAdrian Dennis / AFP

Publicado 16/05/2026 13:59

O Manchester City conquistou a Copa da Inglaterra neste sábado (16), ao vencer o Chelsea por 1 a 0, em Wembley, em uma final decidida nos detalhes. O gol do título saiu no segundo tempo e foi um golaço: um sutil toque de letra de Antoine Semenyo, suficiente para garantir ao time de Pep Guardiola o oitavo troféu da competição.

O jogo

O City assumiu o controle da posse de bola desde os primeiros minutos, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em chances claras. O primeiro tempo teve ritmo travado e poucas finalizações. O Chelsea pouco conseguiu produzir ofensivamente e praticamente não levou perigo ao gol rival.

A melhor oportunidade antes do intervalo foi do Manchester City, com Erling Haaland, em uma das poucas escapadas de real perigo da equipe inglesa. Ainda assim, a partida permaneceu morna em Wembley, enquanto o Chelsea acumulava problemas com os cartões amarelos de Enzo Fernández e Cucurella.

Após o intervalo, o Chelsea conseguiu equilibrar as ações e ter mais a bola. Aos 12 minutos, os londrinos chegaram a pedir pênalti após Enzo Fernández tentar um cruzamento e a bola bater no braço direito de O'Reilly dentro da área, mas a arbitragem mandou o jogo seguir. Pouco depois, uma boa jogada terminou com um passe forte demais de Gusto para João Pedro, desperdiçando uma rara chance de finalização.

O momento de maior equilíbrio, porém, durou pouco. Aos 26 minutos, o Manchester City encontrou o lance decisivo da final. Bernardo Silva acionou Haaland, que cruzou rasteiro para a área. Mesmo marcado por Colwill, Semenyo apareceu para finalizar de letra e marcar um golaço, sem chances para Robert Sánchez: 1 a 0.

Em vantagem, o City ficou mais perto do segundo gol do que de sofrer o empate. O'Reilly desperdiçou duas oportunidades claras ao errar o passe para Haaland em situações promissoras, enquanto Matheus Nunes acertou a trave após jogada em velocidade.

Nos minutos finais, Cherki ainda obrigou Sánchez a fazer grande defesa em chute da entrada da área, mas o placar não mudou. Ao Chelsea, restou a frustração de encerrar a temporada sem taças e ampliar o jejum na competição, vencida pela última vez em 2017/18. Ao City, ficou a tarefa de arrumar um espaço na sala de troféus para acomodar a mais nova conquista.