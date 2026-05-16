Robert Lewandowski deixa o Barcelona após quatro temporadas - Josep Lago / AFP

Robert Lewandowski deixa o Barcelona após quatro temporadasJosep Lago / AFP

Publicado 16/05/2026 10:59

Espanha - O clima da manhã deste sábado (16) é de despedida na Catalunha. Em vídeo publicado no Instagram, o atacante Robert Lewandowski anunciou sua saída do Barcelona, clube que defendia desde 2022. O polonês ficará sem clube ao fim do contrato, no dia 1º de julho, e ainda não anunciou seu próximo destino.

Na legenda da postagem, o centroavante demonstrou carinho pelo Barça: "Após quatro anos repletos de desafios e muito trabalho, chegou a hora de seguir em frente. Parto com a sensação de que a missão foi cumprida. Quatro temporadas, três campeonatos (espanhóis). Jamais esquecerei o carinho que recebi dos torcedores desde os meus primeiros dias".



"A Catalunha é o meu lugar no mundo. Obrigado a todos que conheci ao longo desses quatro anos maravilhosos. Um agradecimento especial ao presidente Laporta por me dar a oportunidade de viver o capítulo mais incrível da minha carreira. O Barça está de volta ao lugar que lhe pertence", completou o craque polonês.

Confira o vídeo de despedida publicado por Lewandowski

Companheiro no Barcelona, o brasileiro Raphinha usou os comentários do post para se despedir do centroavante: "Robertinho, foi prazer compartilhar o vestiário contigo! Exemplo!". Lewandowski deixa o clube catalão com três títulos do Campeonato Espanhol (um como artilheiro, em 2022/23), uma Copa da Espanha, e três Supertaças da Espanha. Além disso, marcou 119 gols e 24 assistências em 191 jogos.

Em nota oficial, o Barça também se despediu do atleta: "Além dos seus gols, Lewandowski também se destacou pela sua liderança dentro e fora de campo. Seu profissionalismo, altos padrões e comprometimento o tornaram um modelo para os jogadores mais jovens no vestiário. Com uma carreira de sucesso na Europa, o atacante polonês trouxe experiência e personalidade para uma equipe que passa por uma reformulação completa".

Um possível substituto para o polonês no Barcelona é o brasileiro João Pedro, do Chelsea . Recentemente, o time intensificou as negociações por ele e deve fazer proposta em breve. Porém, a situação ainda está em estágio inicial e não deve ser definida antes da Copa do Mundo.