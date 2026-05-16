Jogadores da Seleção se abraçam em vitória sobre a Croácia, na última Data Fifa - Julio Aguilar/ Getty Images via AFP

Jogadores da Seleção se abraçam em vitória sobre a Croácia, na última Data FifaJulio Aguilar/ Getty Images via AFP

Publicado 16/05/2026 10:25

Às vésperas do anúncio da lista de convocados para a Copa do Mundo, os 20 jogadores que atuam no Brasileirão e apareceram na pré-lista terão uma última oportunidade para chamar a atenção do técnico italiano neste fim de semana, nos jogos da 16ª rodada do campeonato.

Durante a semana, marcada pela renovação do seu contrato com a Seleção até 2030, Ancelotti confessou em entrevista que já definiu 24 dos 26 jogadores que irão ao Mundial . Entre as dúvidas, Neymar é o atleta que mais gera debate e terá uma última chance de provar que merece jogar o Mundial.

O craque mostrou que melhorou sua forma física nos últimos jogos pelo Peixe e tem contribuído com participações em gols. Foram seis contribuições diretas — quatro gols e duas assistências — nos últimos dez jogos que disputou. O Santos enfrenta o Coritiba no domingo (17).

O clube com o maior número de jogadores na pré-lista é o Flamengo, com sete nomes: os defensores Alex Sandro, Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira, o meio-campista Lucas Paquetá e os atacantes Pedro e Samuel Lino. Deles, o veterano Danilo, de 34 anos, é o único com vaga confirmada, como admitiu publicamente Ancelotti.

Alex Sandro e Paquetá são figuras frequentes na Seleção e Pedro, com 16 gols em 30 jogos na temporada, disputou a última Copa e é muito pedido pelos torcedores na lista do Mundial. Vice-líder da competição, o Rubro-Negro carioca visita o Athletico-PR, no domingo (17).

Do lado do Botafogo, há grandes expectativas em torno da inclusão do volante Danilo entre os convocados. O meio-campista estreou pela Seleção na última Data Fifa e marcou um dos gols no amistoso contra a Croácia, vencido por 3 a 1. Além dele, o Alvinegro também tem o lateral-direito Vitinho incluído na pré-lista e recebe o Corinthians, do pré-convocado Hugo Souza, no domingo (17).

O Vasco tem Paulo Henrique entre os listados. O lateral-direito ocupa uma posição que é dúvida para Ancelotti e deve jogar no sacrifício contra o Internacional , neste sábado (16), buscando um lugar na Copa. Na outra lateral, Luciano Juba, do Bahia, também foi pré-convocado e encara o Grêmio, do pré-listado goleiro Weverton, no domingo (17).

Neste sábado (16), o Palmeiras recebe o Cruzeiro, em partida que envolve seis jogadores da pré-lista. Do lado palmeirense, Andreas Pereira. Entre os cruzeirenses, Fabrício Bruno, Kaiki, Gerson, Matheus Pereira e Kaio Jorge. A convocação para a Copa está marcada para esta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.